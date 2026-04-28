Ordenan la revisión de la licencia de la cadena ABC tras las críticas de Trump a Kimmel

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en Estados Unidos ordenó el martes una revisión anticipada de la licencia de la cadena ABC, después de que el presidente Donald Trump exigiera el despido del comediante Jimmy Kimmel por una broma dirigida a la primera dama.

La orden de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) afecta a Disney, propietaria de ABC, y a sus filiales de televisión.

Llega después de que el matrimonio Trump pidiera que la cadena cancelara el programa nocturno "Jimmy Kimmel Live!" por una broma del presentador que describieron como un llamamiento a la violencia, días antes de un supuesto intento de asesinar al presidente estadounidense.

Trump dijo el lunes que Kimmel debía ser despedido "de inmediato" por bromear al comparar a la primera dama con una "futura viuda".

En el programa emitido el 16 de abril, Kimmel se presentó como si fuese el maestro de ceremonias de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, prevista para el sábado 18, y se dirigió a la primera dama diciendo: "Señora Trump, tiene usted el aura de una futura viuda".

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

La primera dama también arremetió el lunes contra Kimmel en un comunicado en el que instó a la cadena ABC a "tomar una postura" contra el presentador.

Kimmel minimizó, sin embargo, las críticas. "Fue una broma muy ligera" sobre "el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", dijo en su programa del lunes.

El presentador también llamó a Trump a dialogar sobre el discurso "de odio", una aparente referencia a los comentarios incendiarios del presidente hacia los migrantes, sus opositores políticos y los medios de comunicación.

"Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar", señaló Kimmel.

La Casa Blanca volvió al ataque el martes. El director de comunicación, Steven Cheung, calificó a Kimmel en X de "persona de mierda" por "insistir en esa broma en lugar de hacer lo correcto y pedir perdón".

El sospechoso acusado de irrumpir armado en la gala de medios del sábado fue imputado el lunes en un tribunal por intentar asesinar al presidente.

- Libertad de expresión -

Disney, empresa matriz de ABC, indicó a la AFP haber recibido la solicitud de la FCC y afirmó estar segura de contar con las competencias necesarias para operar.

Estas licencias debían expirar inicialmente entre 2028 y 2031 en el marco del proceso ordinario que implica una solicitud de renovación.

Gran estrella de los programas de tertulia nocturna, los famosos "late night shows", Kimmel ha estado en el centro del debate sobre la libertad de expresión protegida por la Constitución.

A mediados de septiembre, ABC retiró temporalmente del aire "Jimmy Kimmel Live!" por unos comentarios del presentador considerados inapropiados tras el asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk. Esa suspensión había sido sugerida públicamente, entre otros, por el presidente de la FCC, Brendan Carr, nombrado por Trump.

En julio, el grupo Skydance Media había aceptado, a petición de la FCC, introducir cambios en la línea editorial del canal CBS, a menudo criticado por Trump, para obtener luz verde a la compra de Paramount Global.

Pocos días antes, CBS había anunciado la supresión de un programa competidor del de Kimmel, "The Late Show" de Stephen Colbert.

Este último acababa de calificar como un "buen gran soborno" la indemnización de 16 millones de dólares pagada por Paramount Global, empresa matriz de CBS, para zanjar una acción legal iniciada por Trump.

En diciembre de 2024, ABC ya había aceptado resolver otro contencioso iniciado igualmente por el mandatario republicano, desembolsando 15 millones de dólares.