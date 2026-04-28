En EE.UU. imprimirán pasaportes y monedas con la cara de Trump

WASHINGTON.– El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ya prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250° aniversario de la Independencia en los que se incluirá una imagen del presidente Donald Trump, quien se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

El concepto del pasaporte especial, incluida una ilustración de Trump con una expresión adusta, se había estudiado durante meses antes de que finalmente se aprobara a última hora del lunes. En principio, los pasaportes estarán disponibles únicamente para solicitantes en la oficina de pasaportes de Washington, D.C., y se realizará a pedido. Los solicitantes que no quieran el pasaporte conmemorativo podrán elegir uno estándar, indicaron funcionarios.

El cambio de nombre del centro de las artes en Washington que ahora se llama "Donald Trump y John F. Kennedy" JIM WATSON - AFP

“Para celebrar que Estados Unidos conmemora el 250° aniversario de su independencia en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir un número limitado de pasaportes de Estados Unidos con un diseño especial para marcar esta histórica ocasión”, señaló Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado. “Estos pasaportes incluirán ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, al tiempo que mantendrán las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte de Estados Unidos el documento más seguro del mundo”.

Con la excepción de la incorporación de la foto de Trump en una página interior de la libreta del pasaporte -rodeado por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense-, habrá pocos cambios adicionales aparte de la portada, que llevará las palabras “United States of America” en letras doradas en la parte superior y “Passport” en la parte inferior, una inversión respecto de la portada estándar. Además, en la parte inferior de la contraportada habrá una pequeña lámina dorada con la bandera estadounidense, con el número 250 rodeado de estrellas.

Los únicos presidentes que aparecen en los pasaportes actuales de Estados Unidos están en una representación a doble página del Monte Rushmore en Dakota del Sur: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Otras representaciones incluyen la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia en Filadelfia, así como escenas de las Grandes Llanuras, montañas e islas. Los pasaportes actuales también contienen citas de Martin Luther King Jr., así como de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt, John F. Kennedy y Dwight Eisenhower.

Iconografía de Trump

La cuestión iconográfica de ensalzar la figura de Trump tiene larga historia.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

En octubre, funcionarios del gobierno propusieron acuñar una moneda de un dólar con su imagen, también para conmemorar el aniversario de la fundación de Estados Unidos. Según las imágenes preliminares, cuya autenticidad fue confirmada por el Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, una cara de la moneda mostraría el perfil de Trump, junto con las palabras “Freedom”, “In God we trust” y “1776-2026”. La otra cara mostraría a Trump de pie con el puño derecho cerrado frente a una bandera estadounidense y las palabras “Fight, Fight, Fight”, en referencia a su eslogan tras el intento de asesinato en 2024 durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania.

El rostro de Trump también aparece junto al de George Washington en algunos pases para parques nacionales de 2026, que suelen incluir fotografías de naturaleza que destacan uno de los parques. Se ha advertido a los titulares de pases que cubrir el rostro de Trump con pegatinas o alterarlo de cualquier manera podría invalidar sus pases.

En diciembre, los miembros de la junta directiva del Kennedy Center, nombrados por Trump, votaron a favor de cambiar el nombre del centro de artes escénicas para incluir el nombre de Trump. En menos de un día, este ya figuraba en el edificio. Ese mismo mes, la administración también renombró el Instituto de la Paz de Estados Unidos como “Instituto de la Paz Donald J. Trump”.

En febrero, una gran pancarta con el rostro de Trump y las palabras “Hagamos que Estados Unidos sea seguro de nuevo” fue colgada en la fachada de la sede del Departamento de Justicia en Washington.

Agencia AP y The Washington Post