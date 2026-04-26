El sospechoso es de California y Newsom reaccionó al tiroteo con Trump en Washington: “La violencia nunca es aceptable”

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de emergencia durante la noche del sábado 25 de abril de 2026 de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Washington Hilton, luego de que se registrara un tiroteo en el lobby del hotel. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, un suburbio del sur de Los Ángeles, fue detenido en el lugar por agentes del Servicio Secreto. Trump resultó ileso. Un agente de seguridad recibió un disparo, pero sobrevivió gracias a su chaleco antibalas, según informó el propio presidente en su cuenta de Truth Social.

Condenas políticas: de Gavin Newsom a Greg Abbott

El gobernador de California, Gavin Newsom , uno de los principales adversarios políticos de Trump, emitió un mensaje de condena al incidente.

, uno de los principales adversarios políticos de Trump, emitió un mensaje de condena al incidente. “Me alivia saber que todos los asistentes están a salvo esta noche. La libertad de prensa es fundamental para nuestro país. La violencia nunca es aceptable”, declaró en su cuenta de X.

Relieved everyone at the White House Correspondents’ Dinner is safe tonight based on initial reports.



A free press is foundational to our country.



Violence is never acceptable. — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) April 26, 2026

Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, publicó un mensaje en redes sociales en el que celebró que Trump y los demás asistentes salieran ilesos.

“Las oraciones han sido respondidas por la seguridad del presidente Trump, la primera dama, los miembros del gabinete y todos los presentes en el evento”, escribió Abbott en X.

El mandatario texano también expresó su agradecimiento al Servicio Secreto por su “acción rápida y decisiva para neutralizar la amenaza y proteger a todos los asistentes”.

El presidente Donald Trump llegando a la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, el 25 de abril del 2026. (AP foto/Tom Brenner) Tom Brenner - FR117851 AP

La reacción de Abbott contrastó en tono con la del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien puso el foco en el valor de la prensa libre y en el rechazo a la violencia como herramienta política, mientras que Abbott centró su mensaje en la gratitud hacia las fuerzas de seguridad y en una invocación religiosa, sin mencionar al sospechoso ni al contexto político del incidente.

Trump compartió esta foto que aparentemente muestra al sospechoso sin camisa en el suelo del hotel Washington Hilton.

El perfil del sospechoso: profesor y desarrollador de videojuegos sin antecedentes

De acuerdo con registros públicos consultados por CNN y The Associated Press, Allen se desempeñaba como profesor a tiempo parcial y desarrollador aficionado de videojuegos.

Se graduó en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) en 2017 y obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills.

No contaba con antecedentes penales ni historial en tribunales civiles del condado de Los Ángeles, según informaron las autoridades.

Las imágenes de seguridad difundidas por Trump muestran a Allen corriendo a toda velocidad a través de los detectores de metales y pasando junto a los agentes, quienes se vuelven hacia él con las armas en alto.

Trump debió ser evacuado este sábado por la noche de la cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Evacuación y reacción inmediata de Trump

El mandatario se encontraba sentado en el estrado del salón cuando se escucharon los estallidos en el lobby. El Servicio Secreto activó de inmediato el protocolo de evacuación y escoltó a Trump, a Melania y a varios miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Minutos después del incidente, Trump publicó en Truth Social: “Ha sido una noche intensa en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido”. El presidente también señaló que el atacante venía cargando desde unas 50 yardas —aproximadamente 46 metros— del lugar donde se desarrollaba la cena

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.