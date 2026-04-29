El error con la foto del pasaporte que puede retrasar el trámite: la regla sobre filtros e IA en EE.UU.

Para todos aquellos que se encuentren en el trámite para obtener o renovar su pasaporte, el Departamento de Estado de Estados Unidos dispone de una serie de normas para la emisión de este documento. Un punto crucial es la entrega de la fotografía del solicitante. Si bien este paso parece sencillo, puede traer problemas y demoras en el proceso si no se conocen las reglas.

Restricciones sobre la tecnología y la edición en la foto del pasaporte

La reglamentación del Departamento de Estado prohíbe el uso de programas para modificar la apariencia, por más sutiles que sean los cambios. Los ciudadanos no deben ejecutar ningún retoque en la toma mediante software, aplicaciones o filtros.

Los motivos por los que pueden rechazar tu foto en el trámite del pasaporte de EE.UU.

Además, la norma actual prohíbe modificar imágenes con inteligencia artificial. El texto, se señala: “No modifiques tu imagen con una IA”. La finalidad de la medida es que la foto muestre el rostro de forma precisa para que se aprecien los rasgos físicos y el tono de piel del solicitante, entre otras características.

Requisitos técnicos para la foto en papel del pasaporte

En el caso de las aplicaciones que se realizan en persona mediante el formulario DS-11, el individuo debe presentar una foto que se haya tomado en el transcurso de los seis meses previos. El soporte de la imagen debe ser papel con calidad para fotografía con terminación mate o con brillo.

La persona debe colocarse de frente a la cámara sin inclinar su cabeza y el fondo de la escena debe ser de color blanco o un tono claro, sin la presencia de sombras, texturas o líneas que interfieran con la composición de la imagen.

Además, la expresión del rostro debe ser neutral o con una ligera sonrisa, siempre con los ojos abiertos y la boca completamente cerrada.

Claves a tener en cuenta para no tener errores al enviar tu fotografía en el trámite para obtener tu pasaporte Departamento de Estado de EE.UU.

Parámetros para la carga de archivos para el pasaporte por computadora

Para la renovación del documento a través de internet, existen especificaciones para el formato. Los tipos de archivo que el sistema del Departamento de Estado acepta son JPG, PNG, HEIC o HEIF. Asimismo, el archivo debe pesar entre los 54 kilobytes y los 10 megabytes.

La plataforma dispone de una herramienta para el ajuste de la posición y para el recorte de la toma. Se recomienda tomar la fotografía sin flash, para evitar la posibilidad de un destello rojo en los ojos.

Normas sobre accesorios y vestimenta a la hora de tomar la foto para el pasaporte

El protocolo exige que el usuario pose sin anteojos o cualquier otro tipo de elementos que tapen una parte del rostro. En caso de que una condición de salud impida el retiro de estos objetos, el solicitante debe adjuntar una nota con la firma de un médico a su documentación.

Lo ideal es tomar la foto sin flash para evitar errores Unsplash

En cuanto a la ropa, se prohíbe el uso de uniformes y de prendas con apariencia militar o con diseño de camuflaje. El uso de sombreros o de elementos para cubrir la cabeza solo se permite por motivos religiosos o médicos, aunque para estas situaciones se exige la presentación de una declaración firmada.