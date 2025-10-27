Organizaciones del sur de Florida se movilizan en ayuda de Jamaica por el huracán Melissa

Mientras Jamaica aguanta la respiración ante la inminente llegada del huracán Melissa, que alcanzó este lunes la categoría máxima de 5, varias entidades trabajan contra reloj en el sur de Florida para preparar ayuda destinada a los habitantes de la isla caribeña.

La oenegé Global Empowerment Mission (GEM), especializada en asistencia humanitaria durante catástrofes, es una de las mayores impulsoras de ese esfuerzo.

Desde su sede de Doral, cerca de Miami, recibe, empaqueta y prepara el envío por avión de alimentos, agua y artículos de primera necesidad.

"Vamos a enviar un avión de carga con 50.000 libras (22,6 toneladas) de suministros hacia Kingston", explica Santiago Neira, responsable de proyectos comunitarios de GEM, creada tras el terremoto de Haití en 2010.

"También tenemos un equipo operativo en Jamaica. Ellos se quedarán allí durante el paso del huracán y, tan pronto como pase, saldrán a recorrer la zona para evaluar los daños y coordinar las labores de control y reparación necesarias", añade.

Zoey Chanloy, una decena de voluntarios que acudieron al almacén de la oenegé por la mañana para ayudar a preparar cajas de ayuda humanitaria, teme que Melissa se cebe con sus seres queridos en su isla natal.

"Tengo mucha familia en Jamaica que posiblemente se verá afectada por esto. Tengo parientes que viven en las colinas y otros que viven por debajo del nivel del mar, así que estamos muy nerviosos por ellos", asegura esta mujer de 34 años.

Con vientos máximos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, Melissa, de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, sigue acercándose a la isla caribeña, donde se espera que toque tierra el lunes por la noche o en la madrugada del martes.

Si no pierde intensidad, será el huracán más potente que haya azotado el país desde que se tienen registros meteorológicos.

La tormenta también amenaza el este de Cuba, así como el sur de las Bahamas y el archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico.

gma/cr