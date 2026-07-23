Conmoción en Florida por un turista mexicano que murió atropellado tras huir del ICE: su esposa se enteró por TV

La conmoción se adueñó de Florida esta semana luego de confirmarse la muerte de un turista mexicano que perdió la vida al ser atropellado tras huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Tras el hecho, legisladores y familiares piden justicia y transparencia, mientras que las autoridades mexicanas exigieron una investigación por casos similares.

El mexicano murió atropellado por un camión mientras huía del ICE en Florida

Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años y oriundo de México, estaba de vacaciones en Florida cuando lo sorprendió una redada migratoria del ICE en una gasolinera de San Agustín el 14 de julio.

En medio del operativo, funcionarios federales se acercaron a él y a un grupo de cuatro personas, y los hombres comenzaron a correr para evitar ser detenidos.

El turista mexicano intentó huir de una redada del ICE en Florida y fue atropellado por un camión Imagen ilustrativa generada con ia

La confusión del momento llevó a Coronilla Durán a correr hacia el tráfico, y un camión que circulaba lo atropelló. Según informó Associated Press, el joven había viajado desde su ciudad natal, San Luis de la Paz, en el estado mexicano de Guanajuato, a Atlanta para visitar a familiares y amigos.

Como parte de su viaje, permaneció en Georgia durante tres semanas antes de trasladarse a la costa este de Florida para disfrutar de las playas. Yezzika Alamilla, la esposa del hombre, confirmó que se encontraba de visita en Estados Unidos con una visa de turista.

La mujer relató que no había recibido noticias de su esposo en los últimos días y se enteró de su muerte al ver las noticias en televisión. Ahora, el cuerpo de Coronilla Durán será trasladado a México en un vuelo desde Orlando.

Nueva muerte de un extranjero en un operativo del ICE: fue la tercera en una semana

Entre redadas y operativos migratorios de gran escala, el ICE realizó detenciones y deportaciones de cientos de miles de inmigrantes indocumentados entre 2025 y 2026.

Pese a que el presidente Donald Trump destacó el éxito de la agencia en reiteradas ocasiones, muchas de las operaciones estuvieron rodeadas de polémica y episodios violentos.

En ese sentido, la muerte de Coronilla Durán es la décima relacionada con encuentros con agentes de inmigración desde que Trump asumió el cargo y comenzó con su campaña de deportaciones masivas el año pasado, según datos que citó Associated Press.

La muerte de Coronilla Durán es la décima relacionada con encuentros del ICE desde que Trump lanzó su campaña de deportaciones masivas Fotomontaje generado con IA

Asimismo, marca la tercera muerte de un extranjero durante encuentros con autoridades federales en el transcurso de una semana, luego de los casos de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, Texas, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine.

Crece la presión sobre el ICE tras nuevas muertes en operativos

El caso de Coronilla Durán, junto con los mencionados de Salgado Araujo y Durán Guerrero, desató protestas en varias ciudades de EE.UU. y un aumento en la presión hacia el ICE por la falta de respuestas y de cámaras que documenten sus operativos.

El gobierno de México solicitó a fiscales estadounidenses revisar los casos de muertes de migrantes ocurridas bajo custodia federal o en operativos para determinar si existe responsabilidad penal de los agentes.

Además, varios legisladores demócratas denunciaron lo que califican como “conducta criminal del ICE” en relación con estas muertes recientes.

Por su parte, la viuda de Coronilla Durán lanzó una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe para abordar los gastos funerarios, el traslado del cuerpo a México, alquiler, servicios, alimentación y otras necesidades básicas.