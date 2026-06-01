Orlando Magic contrata a Sean Sweeney (Spurs) como nuevo entrenador principal

Sean Sweeney, asistente principal en el banquillo de los San Antonio Spurs, finalista de la NBA, fue anunciado como entrenador principal de los Orlando Magic, informó el club de Florida este lunes

Sweeney, de 41 años, no asumirá sus nuevas funciones hasta que los Spurs hayan concluido las Finales de la NBA, que comienzan el miércoles en San Antonio (Texas) ante los New York Knicks y se disputan al mejor de siete partidos

Sweeney comenzó su trayectoria como entrenador asistente en la NBA en 2013 con Brooklyn, después de dos años como coordinador de video de los Nets. Más tarde integró los cuerpos técnicos de Milwaukee, Detroit y Dallas antes de unirse a los Spurs el pasado junio

"Sean aporta una ética de trabajo tremenda y un alto grado de intensidad que marca la pauta en todo lo que hace", dijo Jeff Weltman, presidente de operaciones de básquetbol de los Magic

"La atención de Sean al detalle y su capacidad para comunicarse y enseñar el juego destacan claramente. Está arraigado en la competitividad y la responsabilidad y, al mismo tiempo, adopta un enfoque moderno y creativo del entrenamiento"

Los Magic despidieron al entrenador principal Jamahl Mosley en mayo, después de que Orlando desperdiciara una ventaja de 3 a 1 en la serie y perdiera ante Detroit en la primera ronda de los playoffs de la NBA

Mosley fue contratado como entrenador principal en Nueva Orleans dos semanas después

Orlando no gana una serie de playoffs de la NBA desde que alcanzó las finales de la Conferencia Este en 2010, tras haber caído siete veces en primera ronda y quedar fuera de los playoffs en nueve campañas desde entonces