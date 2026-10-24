Otra semana de furia de Trump contra periodistas: insultos, descalificaciones y una amenaza

WASHINGTON.- “¡Silencio, silencio! ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Creo que te pasa algo”. En pleno intercambio con periodistas en el Salón Oval el martes pasado, Donald Trump quedó desencajado y explotó contra el periodista británico Andrew Feinberg, después de que el corresponsal en la Casa Blanca de The Independent intentara plantearle una consulta sobre sus campos de golf y su nuevo programa federal para reportar fraudes gubernamentales.

Instantes antes, el presidente norteamericano, habituado a mantener tensos cruces con insultos y descalificaciones a periodistas, le había espetado a Feinberg una advertencia: “¡Oye! No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”.

President Donald J. Trump eviscerates imbecile “journalist” Andrew Feinberg for misbehaving in the Oval Office:



"What's wrong with you? Are you a sick person? I actually think there's something wrong with you." pic.twitter.com/NjowIx8x14 — Vice President JD Vance (@VP) October 20, 2026

El duro intercambio fue incluso celebrado por el vicepresidente JD Vance, quien en su cuenta en X sostuvo que Trump había “destrozado al imbécil ‘periodista’ Andrew Feinberg por portarse mal en el Salón Oval”.

La escena, que se produjo en el despacho presidencial considerado como el centro de poder político más influyente del mundo, no es un caso aislado. Trump -a quien Javier Milei erigió como su principal aliado internacional- suma una larga saga de choques con periodistas, restricciones para las coberturas y hasta demandas judiciales a medios de comunicación. Sin embargo, nunca llegó a niveles de violencia como el del mandatario argentino, quien este viernes enumeró a una serie de periodistas que, según él, “se tienen que quemar en la hoguera”.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson - AP

En distintas oportunidades, las respuestas de Trump incluyen descalificaciones personales dirigidas a periodistas que le consultaron sobre decisiones puntuales de su administración. En general los cruces se producen en el Salón Oval y en el Jardín Sur de la Casa Blanca, cuando el presidente suele contestar preguntas antes de abordar el helicóptero Marine One.

Trump to Kaitlan Collins: “You don’t know what you’re talking about. You’re a dummy. You’re a low-IQ person, you’re a dummy, and you work for CNN.” pic.twitter.com/vF1Cy6hjKT — Vince D. Monroy (@vincedmonroy) October 21, 2026

El magnate ha atacado en forma recurrente a Kaitlan Collins, de 34 años y corresponsal en jefe de la CNN en la Casa Blanca, a quien llegó a calificar de “estúpida y desagradable” y cuestionar que “nunca sonríe”. También señaló que veía “odio en sus ojos”.

El miércoles pasado, sumó otro capítulo a las descalificaciones a Collins. “No sabes de lo que hablas. Tienes un bajo coeficiente intelectual, eres tonta y trabajas para la CNN”, le dijo a Collins, una de las periodistas de la cadena.

Trump: "I See Hatred in Her Eyes" – Blasts CNN's Kaitlan Collins in Oval Office Exchange pic.twitter.com/BJUKRm3zSG — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) June 3, 2026

El viernes pasado, en otro episodio de sus ataques, Trump arremetió contra la corresponsal en la Casa Blanca de NBC News, Monica Alba, a la que calificó en su casa como “horrible y pequeña reportera” tras pedirle reiteradamente que guardara silencio mientras intentaba formularle una pregunta sobre su defensa de un polémico anuncio político dirigido contra Amy Acton, candidata demócrata a la gobernación de Ohio.

Trump respaldó un anuncio de su rival republicano, Vivek Ramaswamy, en el que aparecía la madre de Acton —con quien mantiene una relación distante— a pesar de las críticas bipartidistas por el uso que el anuncio hacía de una dolorosa historia familiar de abusos.

Trump on Republicans denouncing Vivek's ad: "They don't know the facts…Why shouldn't somebody use that?"



Reporter: "Do the sexual abuse allegations mean nothing to you?"



Trump: "Wait, wait, wait, wait, slow down. Who are you with?"



Reporter: "I'm with NBC."



Trump: "One of… pic.twitter.com/vtcwE0oFO0 — Bulwark Clips (@BulwarkClips) October 23, 2026

“¿Pero es que las acusaciones de abuso sexual no significan nada para usted?“, le preguntó Alba a Trump. El presidente le hizo un gesto para que guardara silencio, al levantar el dedo índice, mientras la reportera insistía en preguntar sobre el asunto.

El magnate le preguntó para qué medio trabajaba y, cuando ella respondió “NBC News”, calificó a la cadena como “una de las peores que hay”.

De hecho, la “peor”, según la visión del propio presidente, es ABC News. Así se lo hizo saber el miércoles pasado a Karen Travers, periodista de la cadena.

“¿Eres una persona estúpida? ¿Para quién trabajás?”, le preguntó el presidente, luego de que Travers le consultara sobre el levantamiento de sanciones contra Rusia para lograr la liberación tras cuatro años del profesor jubilado norteamericano Stephen Hubbard, detenido por las fuerzas del Kremlin durante la invasión a Ucrania en 2022.

Trump: “Are you a stupid person? Who do you work for?”



Reporter: “ABC News.”



Trump: “You're a stupid person — and by the way, your network is the worst of all.” pic.twitter.com/4FYz9ZQS8B — TheBlaze (@theblaze) October 21, 2026

“ABC News”, le respondió la reportera. “Eres una persona estúpida. Y, por cierto, tu cadena es la peor de todas”, le dijo el magnate a continuación.

Con amenazas, insultos, tácticas de intimidación y hasta demandas judiciales, el enfrentamiento constante con la prensa ha marcado la segunda gestión de Trump, y una prohibición el mes pasado para que periodistas de tres medios -CNN, MS NOW y Politico- accedieran a la Casa Blanca elevaron la ofensiva a un nuevo terreno. Un juez bloqueó temporalmente el veto, considerado una violación de la Primera Enmienda de la Constitución.

El presidente norteamericano se mostró irritado repetidas veces por la cobertura de varios medios de comunicación que, según afirma, muestran una versión muy negativa de su gobierno.

En el último tiempo, Trump ha presentado demandas multimillonarias por difamación contra los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, obtuvo indemnizaciones cercanas a 15 millones de dólares de las cadenas CBS y ABC News y llegó a bloquear el acceso de los periodistas de The Associated Press (AP) al Salón Oval y al Air Force One en febrero del año pasado, luego de que la agencia se negara a adoptar el cambio de nombre del “Golfo de México” al “Golfo de América” tras una orden ejecutiva del magnate. AP llevó el caso a los tribunales.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval. Julia Demaree Nikhinson - AP

El frente se amplió también al terreno regulatorio y judicial. En agosto pasado, por ejemplo, Disney demandó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) por llevar a cabo una “campaña de represalias” contra la cadena ABC, propiedad de la empresa, y poner bajo amenaza a sus licencias por “desaprobar lo que la cadena transmite”.

Trump también apuntó contra la CNN por haber ayudado a propagar las acusaciones de que confabuló con Rusia durante su primer mandato (2017-2021) y por la difusión de fotos y documentos que lo vinculaba con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein, muerto en una prisión de Nueva York en 2019.