Ouahbi dice que no dejará que la derrota ante Francia "quiebre" el proyecto de Marruecos

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró este jueves que la derrota 2-0 ante Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 no hará que su equipo abandone el camino emprendido y destacó que el futuro de los Leones del Atlas es prometedor si mantienen su trabajo.

"Hay cierta decepción y, por supuesto, esperábamos conseguir más. Si seguimos de esta manera, el futuro será prometedor. No dejaremos que esta derrota nos quiebre", declaró al sitio web de la FIFA tras el encuentro.

Ouahbi reconoció que Francia fue superior hasta conseguir la ventaja por dos goles, de Kylian Mbappé (60') y Ousmane Dembélé (66'), pero destacó la reacción de sus dirigidos.

"Debemos reconocer que enfrentamos a un muy buen adversario. Tuvimos muchas dificultades en la primera parte. En la segunda defendimos mejor, estuvimos más tranquilos con el balón y, en un momento, sentimos que éramos el mejor equipo", explicó.

El técnico también lamentó la jugada que derivó en el segundo tanto francés, donde sus jugadores lucieron confundidos.

"El gol llegó tras un balón disputado y algunos jugadores se detuvieron porque pensaban que había habido una mano. Después de ese gol, las cosas se volvieron difíciles", afirmó.

Finalmente, Ouahbi consideró que Marruecos debe ampliar el fondo de su plantel para competir al máximo nivel cuando afronta bajas por lesión o ausencia.

"Debemos seguir trabajando y concentrarnos en los aspectos fundamentales. Cuando hay lesionados y ausentes, hay que tener más opciones en el banco", concluyó.