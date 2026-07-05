O'Ward logra su primer triunfo de la temporada en el Gran Premio de Mid-Ohio

El mexicano Pato O'Ward logró este domingo su primer triunfo de la temporada 2026 y el noveno en su carrera en la Serie IndyCar al coronarse en el Gran Premio de Mid-Ohio.

O'Ward, de 27 años, tuvo una competencia limpia sin mayores errores, trabajando en conjunto con su compañero de escudería, Christian Lundgaard, con quien invirtió puestos luego de liderar en la parrilla de salida.

"Ha sido un año complicado", dijo O'Ward a la cadena FOX. "Hoy es un ejemplo perfecto de ejecución, esperé el momento adecuado y después logramos controlar el resto de la carrera".

El de Monterrey, Nuevo León, suma su primer podio de la temporada, coronándose por segunda ocasión en las últimas tres ediciones de la competencia.

"Fue una carrera complicada, no estuve muy contento con mi auto pero felicito a todo el equipo por el trabajo realizado", comentó Lundgaard.

La carrera se desarrolló sin registrar un solo incidente y apenas tuvo cuatro cambios en el liderato durante las 90 vueltas en el Mid-Ohio Sports Car Course en Lexington, Ohio.

"Es extraño cuando Pato no se comunica mucho, quizás es algo bueno desde la perspectiva del piloto", dijo el director deportivo de Arrow McLaren, Ryan Hunter-Reay, en referencia a una carrera de pocos sobresaltos para su equipo.

El español y número uno en el campeonato de IndyCar, Álex Palou, terminó en el quinto lugar luego de iniciar la competencia en el octavo puesto.

Palou, quien se había coronado en el 2023, no pudo competir frente al equipo McLaren y quedó fuera del podio por primera vez en las últimas cinco carreras en Mid-Ohio.

Scott Dixon, quien buscaba revalidar el triunfo de la temporada 2025 y sumar su octava victoria en Mid-Ohio, ganó cinco puestos con respecto a la salida para ocupar el 17° peldaño.

La temporada de la Serie IndyCar continuará el 21 de julio con el Gran Premio de la Ciudad de la Música en Nashville, Tennessee.