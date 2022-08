Ozzy Osbourne reveló la razón por la que se cansó de Estados Unidos: “No quiero morir acá”

Ozzy Osbourne parece decidido a despedirse del “sueño americano”, ese que construyó en Los Ángeles, donde erigió su hogar. El exlíder de Black Sabbath estaría listo para volver a Inglaterra, al menos eso dejó entrever en una entrevista con The Guardian, en donde detalló las razones que están detrás de su decisión.

“Estoy harto de que maten a la gente todos los días. Dios sabe cuántas personas recibieron disparos en tiroteos escolares. Y hubo un tiroteo masivo en Las Vegas en ese concierto... [de Ariana Grande]. Es una locura”, declaró para el periódico de Reino Unido.

Al parecer, la violencia en el país norteamericano sería una de las causas de gran peso en la decisión de Osbourne. “Todo es jodidamente ridículo allí”.

En los últimos años, la salud del músico estuvo muy comprometida, en especial a partir del diagnóstico de Parkinson, enfermedad por la que lo han debido operar más de una vez y que lo alejó casi definitivamente de los escenarios. “No quiero morir en Estados Unidos, no quiero que me entierren en el césped forestal [refiriéndose al cementerio de Los Ángeles]. Soy inglés. Quiero volver”, expresó.

Ozzy Osbourne está casi definitivamente alejado de los escenarios

Por su parte, su esposa Sharon Osbourne también habló sobre los motivos que causarían esta mudanza para su familia. “Estados Unidos cambió drásticamente, ya no son los Estados Unidos de América, no hay nada unido. Es un lugar muy extraño ahora mismo”, puntualizó.

Tras haber sido despedida del programa de CBS The Talk luego de una disputa con la presentadora Sheryl Underwood, Sharon Osbourne ha estado trabajando en Reino Unido. Hace tiempo, en una entrevista con The Sunday Times, narró cómo sus propuestas en la nación norteamericana se acabaron a raíz de aquel incidente.

El triunfal regreso de Ozzy Osbourne a los escenarios

Ozzy Osburne tiene 73 años y en 2019 fue diagnosticado con Mal de Parkinson @ozzyosbourne

El 8 de agosto pasado, y tan solo dos meses después de su última cirugía, el rockero regresó a Birmingham para interpretar su canción “Paranoid” en los Juegos de la Commonwealth, junto a su compañero de Black Sabbath, Tony Iommi. Tenía dudas sobre sí mismo por su delicada condición, por eso inicialmente rechazó la propuesta.

Sin embargo, luego de que Ozzy apareció en la Comic-Con en julio, los organizadores tuvieron esperanza ya que él también quería volver a los escenarios. Según su relato, quienes estaban detrás del evento llamaron y le preguntaron a Sharon si había posibilidad de esta actuación. Tras pensarlo un poco, respondieron que sí.

“Es una canción y la he cantado todas las malditas noches durante los últimos 55 años, ¡así que no es que vaya a olvidar las malditas palabras!”, relató Ozzy sobre ese momento, mientras que su esposa estaba nerviosa ante la posibilidad de que cayera en el escenario. Afortunadamente nada de eso pasó y la presentación marcó su regreso.

Osbourne detalló que el programa de los Juegos de la Commonwealth le dio esperanza sobre su futuro profesional. Admitió para el medio inglés que se encontraba en un pasaje oscuro de su vida, víctima de los fuertes dolores tras su cirugía de cuello en 2019, por la que incluso pidió no despertar. “Se puso tan mal que en un momento pensé: ‘Dios mío, por favor, no me dejes despertar mañana por la mañana’. Porque era una maldita agonía”, recordó.