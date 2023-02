Paco Rabanne: sus diseños más icónicos y las modelos que los lucieron

escuchar

El icónico diseñador español Francisco Rabaneda Cuervo, mundialmente conocido como Paco Rabanne, falleció hoy en Porstsall, Francia, a los 88 años. El genial creador destacó por sus audaces creaciones, el éxito de sus perfumes y también por su estilo futurista. Entre sus modelos estuvieron varias de las musas que marcaron su generación, como Audrey Hepburn y Jane Fonda.

El comunicado del Grupo Puig, propietario de la firma de moda, señaló esta mañana: “La casa de Paco Rabanne desea honrar a nuestro visionario diseñador y fundador, que falleció hoy a los 88 años. Su legado permanecerá entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX”. Coco Chanel incluso lo bautizó como el “metalúrgico” de la moda, porque sus colecciones llegaron a explorar incluso las planchas de metal. Los siguientes son algunos hitos de su carrera.

Paco Rabanne experimentó con el estilo metálico durante toda su carrera @stylistfrance

En 1966 presentó su desfile 12 vestidos hechos con materiales contemporáneos. El show incluyó por primera vez a modelos negras en las pasarelas, con vestidos que pesaban más de 30 kilogramos. Las prendas sustituían el tejido por mallas de eslabones de metal y plástico. Fue la supermodelo Donyale quien apareció con uno de esos modelos en Vogue, fotografiada por el lente de Guy Bourdin.

Donyale Luna fue fotografiada por Guy Bourdin en 1966, con uno de los modelos emblemáticos de Paco Rabanne Vogue

Aunque las prendas rompieron el paradigma de ese momento y combinaron la moda con el diseño industrial y la arquitectura, este apenas fue un ensayo de Rabanne, con el que se alejaba de aquella exaltación a todo lo textil. En 1967, fue la modelo Jackie Bowyer quien lució en Londres un conjunto inspirado en un informe. Con esto, Rabanne tomó prendas que representaban los oficios y las llevó al plano de la moda, con discos metálicos como escamas.

Las influencias de Paco Rabanne

Los diseños del empresario también se vieron influidos por algunos hitos, como la carrera espacial. Su estilo lo forjó también en la década que culminó con un momento histórico, la llegada del hombre a la Luna. En los 60, hizo otra de sus creaciones experimentales en colaboración con Louis Giffard, la empresa de materiales sintéticos. Giffo, tal como llamó el vestido, cobró forma luego de la pulverización de una nube de polvo de PVC en un molde.

Una de las características principales del diseñador es que usaba tenazas para poder manipular creaciones. Como en aquel entonces se vivía una revolución en todos los ámbitos, los directores de cine también lo llamaron para hacer el vestuario de sus películas. Entre las más destacadas actrices que llevaron sus prendas estuvo Audrey Hepburn en Two for the Road (Un camino para dos, de 1967), mientras que Jane Birkin lo eligió en varias ocasiones.

Audrey Hepburn también usó diseños de Paco Rabanne IMDB

La presentación de sus primeras colecciones estuvo marcada con algunos momentos clave. Los diseñadores se alejaban del sentido de alta costura para apostar hacia una liberación del lenguaje expresivo que exaltaban a la juventud y también se mezclaban con los avances de la tecnología. La prueba de la influencia de Rabanne por la era espacial fue el vestido que aparece en Barbarella (1968), dirigida por Roger Vadim, en donde todo llevó su sello. Jane Fonda, la protagonista, también fue una de sus musas.

Jane Fonda, con el vestido de Paco Rabanne en Barbarella Dino de Laurentiis Cinema

Así, de a poco se alejó de aquella estética pulcra y comenzó a relacionarse con sus contemporáneos. En aquel entonces, el público, que no aceptaba la experimentación en las prendas todavía, prefería sus perfumes.

Su muerte ocurre años después de su desaparición de la esfera mediática, donde causó polémica por sus creencias apocalíptcas basadas en las profecías de Nostradamus. Para sus herederos dejó una noción de ruptura, de cambio y de lucha contra lo estándar, con una fusión con la modernidad y la tecnología, donde la libertad y el espíritu del diseñador permanecen libres.

En uno de los eventos más recientes, Selfridges, una cadena de grandes almacenes del Reino Unido, hizo una exposición NFT de Rabanne en el metaverso. ”Como marca que ha experimentado con materiales futuristas desde el primer día, pasar al mundo del arte digital parece un siguiente paso natural. A Paco Rabanne le gusta explorar mundos donde las disciplinas se cruzan y se encuentran”, señaló el empresario Bastien Daguzan sobre esta colección.

Selfridges & Co hizo una colección NFT de Paco Rabanne https://www.selfridges.com/

Sus vestidos metalizados dejaron su firma y Julien Dossena, el director creativo actual de la marca, le es fiel. “Gracias por ser un modista que definió una nueva modernidad junto a una gran revolución cultural. A través de tu expresión personal de la utopía, fuiste un artista total que contribuyó a una visión evolutiva del mundo. Gracias por este patrimonio”, publicó Dossena en Instagram tras conocer el fallecimiento. A él se sumaron otras destacadas personalidades del mundo de la moda, que lloran la muerte de uno de los grandes.

