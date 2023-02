Por qué Jill Biden será presentadora en los Grammy y junto a quiénes estará

escuchar

Jill Biden seguirá los pasos de Michelle Obama. La primera dama de Estados Unidos será una de las presentadoras de los premios Grammy. El próximo domingo, alternará el rol con grandes figuras de la música y el entretenimiento, como Cardi B, Olivia Rodrigo, Dwayne Johnson, Viola Davis, Billy Crystal, James Corden y Shania Twain en el arena Crypto de Los Ángeles.

Se trata de la tercera vez que una primera dama participa de este evento, donde año tras año se reconoce lo mejor de la música. La primera en hacerlo fue Hillary Clinton en 1997, que también estuvo nominada por su audiolibro It Takes a Village.

Más de tres décadas después, Michelle Obama retomó esta costumbre en 2019, cuando se llevó el premio en esta misma categoría por Becoming, primero impreso como texto y llevado luego a audiolibro. En aquella oportunidad, la esposa del presidente de Estados Unidos durante dos mandatos consecutivos, Barack Obama, recibió una ovación durante la gala.

Michelle Obama en 2019 durante la entrega de los premios Grammy

”Nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartirnos nuestra dignidad y tristezas, nuestras esperanzas y alegrías. Nos permite escucharnos unos a otros y reunirnos con los demás. La música nos muestra que todo eso importa”, dijo Michelle en la gala.

Los nominados a los Grammy 2023

El próximo domingo se reconocerán canciones, álbumes, autores, compositores, productores e intérpretes publicadas entre el 1° de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

En la categoría principal, Álbum del año, figuran: 30, Adele; Mr. Morale and The Big Steppers, Kendrick Lamar; Harry’s House, Harry Styles; Special, Lizzo; Renaissance, Beyoncé; Voyage, Abba; Un verano sin ti, Bad Bunny; Good Morning Gorgeous, Mary J Blidge; In These Silent Days, Brandi Carlile y Music of the Spheres, Coldplay.

Fito Páez, uno de los grandes nominados a los Grammy 2023

El multipremiado argentino Fito Páez con su disco Los años salvajes, comparte la terna Mejor álbum de rock o alternativo latino, con Rosalía, Jorge Drexler, Mon Laferte y Gabi Moreno.

En la categoría Grabación del año, se disputan el premio: “Easy on me”, Adele; “Woman”, Doja Cat; “Break my soul”, Beyoncé; “Don’t Shut me down”, ABBA; “Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige; “You and me on the rock”, Brandi Carlile; “Bad Habit”, Steve Lacy; “As it was”, Harry Sytles; “About Damn Time”, Lizzo; “The Heart Part 5″, Kendrick Lamar.

Beyoncé compite en la categoría Grabación del año con “Break my soul”

Y en la categoría Mejor nuevo artista, una de las más codiciadas para aquellos músicos en ascenso, están Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

Por otra parte, trascendió que la próxima edición tendrá varias modificaciones. Una de ellas serán las nuevas categorías, por ejemplo, “el más prolífico” compositor, sin ser intérprete o productor, por sus nuevas obras. Se trata de un enfoque que varía de la Canción del año, la cual reconoce a los compositores de las letras o melodías de una canción.

Asimismo, también se competirá en otras opciones, como el mejor álbum de declamación de poesía, interpretación de música alternativa, interpretación de música americana y música original para videojuegos y otros medios interactivos.

LA NACION