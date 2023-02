Premios Grammy 2023: cuándo y cómo seguir la ceremonia desde Argentina y Estados Unidos

escuchar

Si los premios Oscar reconocen a lo mejor del cine, el equivalente en la industria musical son los Grammy. Este domingo, se desplegará la alfombra nuevamente por la que desfilarán las máximas estrellas de la música en el estadio Crypto.com Arena, de Los Ángeles. Con el reloj aproximándose a la hora y con todos los detalles que ofrecerá la velada, es imposible no preguntarse cuándo y a qué hora ver la entrega de premios. Para aquellos que están en Argentina o en Estados Unidos habrá diferencias.

En esta edición, el presentador volverá a ser el comediante Trevor Noah, pero los reflectores están puestos en los artistas. Beyonce podría hacer historia mientras se disputa la estatuilla con otros nominados, como Harry Styles y Adele. Si la intérprete de “Heated” gana cuatro trofeos más, se volverá la artista más premiada por la Academia de la Grabación. Las probabilidades son altas, porque tiene la mayor cantidad de nominaciones, un total de nueve, por su disco Renaissance. Le sigue Kendrick Lamar, con ocho, por su álbum Mr. Morale & the Big Steppers.

Además, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se sumará este año como presentadora. Se unirá así a otras figuras de la industria del entretenimiento, que incluyen a la rapera Cardi B, Olivia Rodrigo, la actriz Viola Davis, el comediante James Corden, entre otros.

¿Cómo ver los Grammy en Argentina?

El evento se llevará a cabo en Los Ángeles este domingo 5. En Argentina, se podrá ver a partir de las 21h, por TNT y por HBO Max, con traducción simultánea en español y con el audio original en inglés. A esa hora comenzará la emisión con la clásica alfombra roja, por la que desfilarán los nominados. La entrega de premios arrancará una hora más tarde, a las 22 h. Quienes quieran revivir lo mejor de la ceremonia, podrán usar su cuenta en la plataforma de streaming para volver a verla.

¿Cómo seguir los Grammy desde Estados Unidos?

Adele es otra de las favoritas en esta edición de los Grammy (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

De acuerdo con el sitio oficial de los Grammy Awards, los máximos galardones de la música se transmitirán en vivo en EE.UU. en CBS Television Network, y simultáneamente y bajo demanda en Paramount+. Para no perderse ningún detalle comenzará a partir de las 20 h y hasta las 23.30. ET./ 17h y hasta las 20.30 (hora del Pacífico). La ceremonia previa se transmite en el canal de YouTube de la Academia de Grabación y en live.grammy.com.

Este año habrá contenido adicional a través de la transmisión Live from the Red Carpet, programada desde las 18h ET/ 15h PT en live.grammy.com.

¿Quién actuará?

Los shows musicales en vivo son de los momentos más esperados. Harry Styles pondrá el ritmo en la 65º edición de los famosos gramófonos dorados. Asimismo, están confirmados Lizzo, Bad Bunny, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Kim Petras y Sam Smith.

Beyonce es la artista más nominada en esta edición de los Premios Grammy (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

¿Quiénes están nominados este año?

Algunas de las nominaciones en las categorías principales son las siguientes:

Álbum del Año: 30, Adele; Mr. Morale and The Big Steppers; Kendrick Lamar; Harry’s House; Harry Styles; Special; Lizzo; Renaissance, Beyoncé; Voyage, Abba; Un verano sin ti, Bad Bunny; Good Morning Gorgeous, Mary J Blidge; In These Silent Days, Brandi Carlile y Music of the Spheres, Coldplay.

En la categoría Grabación del Año, están includos: “Easy on me”, Adele; “Woman”, Doja Cat; “Break my soul”, Beyoncé; “Don’t Shut me down”, ABBA; “Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige; “You and me on the rock”, Brandi Carlile; “Bad Habit”, Steve Lacy”, “As it was”, Harry Sytles; “About Damn Time”, Lizzo; “The Heart Part 5″

Los músicos en ascenso nominados a Mejor Artista Nuevo son: Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

Carlos Vives y Fito Páez posan en el backstage durante la 23ª entrega Anual del Grammy Latino, el 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas, Nevada Bryan Steffy - Getty Images North America

Argentina tiene representación este año con Fito Páez, gracias a su disco Los años salvajes. El artista es candidato a Mejor Album de Rock o Alternativo Latino, junto con Jorge Drexler, Rosalía, Mon Laferte y Gabi Moreno.

