Países Bajos golea 5 a 1 a Suecia y entra en órbita de clasificación

Países Bajos se floreó este sábado en el Houston Stadium y aplastó 5-1 a Suecia, un resultado que proyecta a los neerlandeses en la lucha por el liderato del Grupo F rumbo a los 16avos del Mundial 2026

El triunfo de los dirigidos por Ronald Koeman llegó con el doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), luego el de Cody Gakpo (47' y 54') y, para sellar la hazaña, Crysencio Summerville con un derechazo a los 89

El descuento sueco vino con Anthony Elanga a los 59. Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas