Países Bajos persigue el liderato de grupo frente a la eliminada Túnez

Con Japón y Suecia al acecho, Países Bajos quiere asegurar el primer lugar del Grupo F en el choque del jueves en Kansas City frente a Túnez, que aspira a cerrar con dignidad su turbulenta Copa del Mundo

El equipo de Ronald Koeman, tras sembrar dudas en el estreno ante Japón (2-2), llega a la última fecha en cabeza de la llave gracias a su abultado triunfo 5-1 frente a Suecia

La Oranje tiene cuatro puntos y una diferencia de goles de +4 pero incluso una victoria frente a la débil Túnez no sería necesariamente sinónimo de misión cumplida

Japón, segunda con cuatro puntos, tiene también un diferencial de +4 antes del duelo final en Arlington (Texas) ante Suecia, tercera con tres unidades

De esta forma, cada gol contará en estos dos partidos que arrancarán de forma simultánea a las 23:00 GMT

Los dos primeros clasificados se cruzarán con los del Grupo C, encabezado por Brasil y Marruecos

Países Bajos, en cualquier caso, tiene el boleto asegurado y seguirá presente en las eliminatorias de todas las Copas del Mundo en las que compitió

La extrema fiabilidad neerlandesa, sin embargo, no ha tenido nunca el premio de alcanzar el trofeo, con tres finales perdidas en 1974, 1978 y 2010

En la pasada cita de Catar 2022, el grupo liderado por Virgil van Dijk sucumbió en penales ante Argentina en cuartos de final

El central del Liverpool reclama una nueva oportunidad junto a otros referentes como Frenkie de Jong, Denzel Dumfries y Cody Gakpo, autor de dos goles en la resurrección frente a Suecia en Houston

Brian Brobbey, autor de otro doblete, mantendrá probablemente la punta de ataque en detrimento de Memphis Depay, máximo goleador histórico de la Oranje, cuyo físico solo le permite por ahora entrar de refresco en la segunda mitad

Koeman podría recuperar para el centro del campo a Quinten Timber, que fue baja ante Suecia por una leve conmoción cerebral sufrida por un golpe en un entrenamiento

- Cuestión de dignidad -

Túnez, de su lado, cuenta con una última oportunidad de devolverle algo del orgullo arrebatado a su afición

Las Águilas de Cartago ya reservaron el vuelo de vuelta a casa tras ser barridos 5-1 por Suecia y 4-0 por Japón, en el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales

De no remediarlo el jueves, los únicos titulares que habrá dejado la escuadra norteafricana serán los de su insólito cambio de entrenador en pleno torneo

El seleccionador Sabri Lamouchi fue destituido fulminantemente tras la paliza recibida por Suecia pero su reemplazo, Hervé Renard, tampoco pudo remontar la nave ante Japón

A contrarreloj, el experimentado técnico francés intenta reparar el sistema defensivo de un equipo que encadena cuatro derrotas seguidas con un total de 15 goles encajados