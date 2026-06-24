A qué hora de EE.UU. juega México vs. República Checa, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

La selección de México enfrenta este miércoles a República Checa en un duelo clave por la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de México, con inicio a las 19 hs, hora local del país latino.

A qué hora y por dónde ver México vs. República Checa en EE.UU.

Los aficionados pueden seguir el encuentro en Estados Unidos a través de la cadena FOX, la cual ofrece la cobertura en idioma inglés. Por su parte, la transmisión en español queda a cargo de Telemundo.

Las casas de apuestas ponen a México como favorito al triunfo en el encuentro ante República Checa Ricardo Mazalan - AP

El horario del partido corresponde a las 19 hs en la Ciudad de México, 18 hs PDT, 19 hs MDT, 20 hs CDT y 21 hs EDT. El cruce se jugará en simultáneo con el duelo de Sudáfrica y Corea del Sur, ya que definirá los clasificados del Grupo A para los dieciseisavos.

Cómo llegan México y República Checa para su duelo en el Mundial 2026

El Tri llega a este compromiso como puntera del Grupo A, tras asegurar su clasificación con seis puntos. Viene de ganarle a Sudáfrica y Corea del Sur.

República Checa, en cambio, ocupa el tercer puesto con una unidad acumulada en la tabla. El equipo europeo cayó ante el elenco asiático y logró igualar frente a los africanos en su última presentación.

Agenda de partidos para este miércoles 24 de junio

La jornada mundialista continúa con diversos enfrentamientos en distintas sedes del torneo. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, la lista de partidos programados es:

Suiza vs. Canadá: 12 hs (hora local) en el Estadio BC Place, Vancouver (Grupo B).

12 hs (hora local) en el Estadio BC Place, Vancouver (Grupo B). Bosnia vs. Qatar: 12 hs (hora local) en el Seattle Stadium (Grupo B).

12 hs (hora local) en el Seattle Stadium (Grupo B). Escocia vs. Brasil: 18 hs (hora local) en el Hard Rock Stadium, Miami (Grupo C).

18 hs (hora local) en el Hard Rock Stadium, Miami (Grupo C). Marruecos vs. Haití: 18 hs (hora local) en el Atlanta Stadium (Grupo C).

18 hs (hora local) en el Atlanta Stadium (Grupo C). Sudáfrica vs. República de Corea: 19 hs (hora local Monterrey) en el Estadio Monterrey (Grupo A).

Los seis partidos que se juegan este miércoles 24 de junio por el Mundial 2026 Fotomontaje generado con IA

Protocolos de seguridad y participación del ICE en los partidos que se juegan en EE.UU.

Para los partidos en Estados Unidos, la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) responde a un esquema de seguridad diseñado para eventos de alta convocatoria internacional. Funcionarios federales indicaron que el despliegue incluye acciones coordinadas con agencias estatales y locales.

El objetivo consiste en reforzar los mecanismos de protección para miles de espectadores, turistas y trabajadores vinculados a la competencia. Las autoridades descartaron planes para realizar operativos migratorios masivos dentro de los estadios o en sus perímetros.

Tom Homan, zar de la frontera, aclaró a CBS News que el foco se centra en individuos incluidos en listas de vigilancia por terrorismo o personas buscadas por delitos graves. Los agentes también prestan atención a casos vinculados al tráfico de drogas en las zonas cercanas a los eventos.

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), señaló que la presencia de estos agentes no equivale a un control migratorio convencional. “Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, expresó.

A pesar de estas declaraciones, organizaciones civiles manifestaron rechazo a la intervención de la agencia mediante la campaña “No ICE in the Cup”. Los activistas denuncian que la presencia policial federal genera intimidación entre los trabajadores y colaboradores del torneo.