Países Bajos tuvo un partido "muy difícil de inicio a fin" ante Japón, dice Van Dijk

Países Bajos enfrentó un partido "muy difícil de principio a fin" ante Japón, dijo el domingo el defensa central neerlandés Virgil Van Dijk luego del empate 2-2 ante los nipones en el debut en el Mundial 2026.

Con un gol de cabeza del zaguero del Liverpool, los europeos se fueron arriba en el primer encuentro del Grupo F en Dallas, Estados Unidos.

Pero los japoneses supieron igualar dos veces el encuentro para golpear a una de las selecciones más fuertes del Mundial de Norteamérica.

"Hoy fue un partido muy difícil, muy difícil de inicio a fin y conseguimos un punto", dijo Van Dijk a la prensa después del juego.

"Esa es la realidad, ahora tenemos que seguir adelante", agregó el estandarte de la retaguardia neerlandesa.

Países Bajos enfrentará el sábado a Suecia, que más tarde el domingo jugará ante Túnez su primer encuentro.

"Será otro gran desafío", sostuvo Van Dijk.