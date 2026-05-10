Palmarés del Mundial de fútbol desde la primera edición en 1930
Argentina es el último equipo que conquistó el Mundial de fútbol, en Catar 2022, donde la Albiceleste bordó su tercer título en la historia. Pero Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante.
Palmarés de la Copa del Mundo de fútbol:
5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)
Italia (1934, 1938, 1982, 2006)
3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)
2 títulos: Uruguay (1930, 1950)
Francia (1998, 2018)
1 título: Inglaterra (1966)
España (2010)
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)
1950: Uruguay a Brasil 2-1* (en Brasil)
1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)
1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)
1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)
1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)
1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)
1974: Alemania Federal (RFA) a Países Bajos 2-1 (en Alemania/RFA)
1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en prórroga (en Argentina)
1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)
1986: Argentina a Alemania Federal (RFA) 3-2 (en México)
1990: Alemania a Argentina 1-0 (en Italia)
1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)
1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)
2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)
2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)
2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)
2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)
2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)
2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)
* En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro pero Uruguay se impuso al conquistar el último partido, equivalente a una final.