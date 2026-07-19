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Palmarés del Mundial de fútbol desde la primera edición en 1930

España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la albiceleste en un palmarés

Palmarés del Mundial de fútbol desde la primera edición en 1930
Palmarés del Mundial de fútbol desde la primera edición en 1930

España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.

Resultados de las finales disputadas:

1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)

1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)

1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)

1950: Uruguay a Brasil 2-1* (en Brasil)

1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)

1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)

1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)

1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)

1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)

1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)

1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)

1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)

1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)

1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)

1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)

1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)

2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)

2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)

2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)

2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)

2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)

2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)

2026: España a Argentina 1-0 en la prórroga (en Norteamérica)

* En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.

Palmarés del Mundial de fútbol:

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

2 títulos: Uruguay (1930, 1950)

Francia (1998, 2018)

España (2010, 2026)

1 título: Inglaterra (1966)

AFP
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