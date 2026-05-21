Panamá pide a miembros de la OEA "menos ruido y más acuerdos" antes de asamblea general

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, pidió este jueves "menos ruido y más acuerdos" en América Latina y el Caribe, a pocas semanas de la asamblea general de la OEA.

El país centroamericano recibirá a los países de la OEA para esa 56ª asamblea del 22 al 24 de junio.

"América necesita menos ruido y más acuerdos. Necesita menos confrontación retórica y más cooperación práctica", declaró el canciller ante el Consejo Permanente de la organización.

América Latina y el Caribe se vio sacudida por la llegada al poder por segunda vez del estadounidense Donald Trump en enero del año pasado.

Trump resucitó la política de intervención en la región conocida como Doctrina Monroe.

El subcontinente ha emprendido además un viraje ideológico acusado, con numerosos gobiernos conservadores y populistas aliados de Washington.

17 países, la mitad de la región, participaron en marzo en una reunión de líderes en Florida, a invitación de Trump, para constituir un Escudo de las Américas, un proyecto basado en la seguridad, el combate al crimen organizado y el control de los flujos migratorios hacia el vecino del norte.

El gobierno Trump derribó a su máximo rival en la región, el izquierdista Nicolás Maduro, a quien sacó del país para presentarlo ante la justicia en Nueva York, acusado de narcotráfico.

Por falta de acuerdo, la región el año pasado postergó sine die la celebración de una Cumbre de las Américas, en la que la OEA acostumbra a tener un papel directorio esencial.

"Queremos una asamblea de consensos, no de trincheras ideológicas. Queremos una asamblea de soluciones, no de discursos vacíos. Queremos una asamblea de convivencia democrática, no de polarización permanente", pidió el canciller ante el Consejo Permanente.

La 56ª Asamblea de la OEA coincide además con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocada por Simón Bolívar en 1826 para promover la unión de los nacientes Estados de la región.