Panamá y Bosnia empatan 1-1 en su último amistoso previo al Mundial 2026

Panamá y Bosnia empataron 1-1 este sábado en Estados Unidos en su último amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026, en un duelo parejo con ocasiones para ambas escuadras

Los goles en el estadio Energizer de St. Louis, Estados Unidos, fueron anotados por Jiovany Ramos (45+3') para Panamá y Nikola Katic (23') para Bosnia.

Panamá debutará en el Mundial ante Ghana el 17 de junio en Toronto por el Grupo L, mientras que Bosnia hará lo propio el 12 frente a Canadá, también en esa ciudad canadiense, en el Grupo B.

Bosnia llega al Mundial después de eliminar en la repesca a la cuatro veces campeona del mundo Italia. Será la segunda vez en que el combinado balcánico dispute un Mundial, tras el de Brasil 2014, en el que fue eliminado en la fase de grupos.

Para los canaleros también será su segunda participación en la máxima cita del fútbol, después de Rusia 2018, en la que quedaron en último lugar.

El DT de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, presentó de inicio un equipo sin su máxima figura, Adalberto Carrasquilla.

El volante de los Pumas de México, clave en la distribución del juego panameño, se recupera de una lesión contrarreloj de cara al debut ante Ghana, un partido que se antoja crucial para las intenciones de pasar a la siguiente fase.

Alineaciones:

Panamá: Orlando Mosquera - Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Edgardo Fariña (Víctor Griffith, 46), César Blackman (Éric Davis, 84) - Cristian Martínez (Azarías Londoño, 65), Carlos Harvey, Yoel Bárcenas (Fidel Escobar, 77), José Luis Rodríguez (Ismaerl Díaz, 65) - Cecilio Waterman (José Fajardo, 46). DT: Thomas Christiansen

Bosnia: Nikola Vasilj - Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (Dzenis Burnic, 81), Amar Dedic (Arjan Malic, 81), Nikola Katic (Nidal Celik, 63) - Benjamin Tahirovic (Armin Gigovic, 63), Ivan Basic (Amir Hadziahmetovic, 63), Kerim Alajbegovic (Nihad Mujakic, 90+1), Esmir Bajraktarevic (Amar Memic, 63) - Ermedin Demirovic (Ermin Mahmic, 90+1) y Jovo Lukic (Samed Bazdar, 63). DT: Sergej Barbarez