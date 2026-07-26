"Pantera Negra III": David Jonsson encarnará al hijo de T'Challa

"Pantera Negra III" estará protagonizada por David Jonsson, quien encarnará al hijo de T'Challa, reveló este sábado Marvel Studios en su regreso a la gran fiesta de la cultura pop en San Diego.

En el famoso Hall H, Marvel Studios llevó a los fans a la locura revelando que llegará a la pantalla grande el 15 de diciembre de 2028 la tercera entrega de la franquicia que popularizó Chadwick Boseman en la piel del aguerrido Pantera Negra.

Boseman falleció a los 43 años en 2020, antes de que culminara la secuela de la exitosa cinta. El actor padecía cáncer de colon.

Los más de 6000 fanáticos que aguardaron días para entrar a la presentación en el Hall H recibieron de pie a Jonsson (protagonista de "Camina o muere"), quien tuvo que esperar algunos segundos para hablarle a la multitud.

"Gracias a esta increíble familia que tengo el honor y el privilegio y la bendición de unirme", dijo el artista.

"En realidad no quiero decir mucho porque quiero que la pantalla sea la que hable", agregó.

El director Ryan Coogler, quien estuvo a cargo de las dos primeras cintas de la franquicia, regresará para asumir el proyecto, mientras que Letitia Wright se volverá a meter en la piel de Shuri.

"Hoy es muy especial", dijo Coogler, quien se sumó a Feige en el escenario más importante de esta fiesta de la cultura pop.

"Pantera Negra III" seguirá al hijo de T'Challa en su proceso de madurez, mientras se transforma en un hombre adulto.

La primera cinta de "Pantera Negra" fue lanzada en 2018 y amasó 1300 millones de dólares en la taquilla global.

Estuvo protagonizada por Boseman, Wright, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Michael B. Jordan, Danai Gurira y Angela Bassett.

Marvel Studios regresó al Hall H de la Comic-Con luego de saltarse la edición del año pasado y a meses de estrenar su aguardada "Avengers: Doomsday".