Paraguay debe minimizar sus errores ante un EE.UU. con "jerarquía", dice Alfaro

La selección de Paraguay deberá minimizar los errores en su juego para disputar de igual a igual el duelo ante el anfitrión Estados Unidos, el viernes en el debut de ambos en el Mundial de Norteamérica, dijo el jueves el entrenador de los guaraníes, Gustavo Alfaro.

En su vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, Paraguay tendrá un debut de alto riesgo en Los Ángeles ante Estados Unidos, en un Grupo D que completan Australia y Turquía.

"La idea es achicar el margen de error, potenciar las capacidades que uno tiene (...) para ver si en algún momento le podemos complicar la vida", al coanfitrión del Mundial que inició este jueves en México y a los demás rivales de la serie.

Alfaro resaltó "la jerarquía que tiene el rival" y destacó la valía de su compatriota Mauricio Pochettino, timonel del Team USA.

"Es un partido muy complejo, nos va a someter a mucha concentración, a mucha complementación (...) es un equipo que tiene muchos argumentos", dijo en conferencia de prensa el entrenador que dirigió a Ecuador en Catar 2022.

Alfaro evitó dar el equipo titular, pero dejó entrever que Julio Enciso -clave en la ofensiva guaraní- podría ser parte del once inicial pese a un golpe sufrido en el último amistoso de la Albirroja previo a la Copa, triunfo 4-0 ante Nicaragua, que amenazó con dejarlo fuera del partido.

"Julio está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenía que cumplir. Hoy ya trabajó a la par una parte. Vamos a terminar de evaluarlo (...) tenemos buenas sensaciones en ese aspecto", resumió el DT.