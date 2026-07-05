Paraguay deja el Mundial con dudas sobre Alfaro y su fútbol bajo ataque

Paraguay se despidió el sábado del Mundial con dudas sobre el futuro del seleccionador Gustavo Alfaro, gran artífice de su regreso a la mayor pasarela del fútbol con un juego tan alabado como cuestionado, incluso por Kylian Mbappé.

Ultradefensivo, contragolpeador con poca mordida, provocador y brusco en ocasiones... El juego de la Albirroja no pasó desapercibido en Norteamérica 2026, el torneo que dio la bienvenida a los guaraníes tras 16 años de ausencia en la Copa del Mundo.

Pero es innegable que esa filosofía resultó determinante para eliminar en penales a Alemania (1-1, 4-3) en dieciseisavos de final y llevar al límite a la poderosa Francia (1-0) en octavos el sábado en Filadelfia.

"Sabíamos qué tipo de partido nos esperaba", dijo Mbappé, autor del gol de la victoria, de penal, en el minuto 70. "Pero también sabemos jugar sucio y hoy lo hicimos: ganamos, y hasta en ese aspecto fuimos mejores que ellos".

El modelo de juego ya le había resultado fructífero a los hombres de Alfaro en la clasificatoria, donde doblaron las rodillas de Argentina (2-1), Brasil (1-0) y Colombia (2-2), las tres últimas selecciones sudamericanas con vida en el Mundial.

Sin embargo, las exigencias propias del retorno a la élite acabaron pasando factura al entrenador argentino, de 63 años, que puso en duda su continuidad en el cargo apenas se acabó la aventura norteamericana para sus dirigidos.

- ¿Fin de la "revolución"? -

Orador de discursos tan metafóricos como interminables, el seleccionador aterrizó en Asunción en agosto de 2024 precedido de haber clasificado a Ecuador a Catar 2022 y de haber dejado una imagen digna con un equipo muy joven de Costa Rica en la Copa América 2024.

Alfaro asumió las riendas de un Paraguay que estaba fuera de zona de clasificación. Pero comenzó entonces un repunte (seis triunfos, cinco empates, una derrota) que llevó a los guaraníes a su novena Copa del Mundo, la primera desde Sudáfrica 2010.

En un país conocido por su fútbol de garra y fortalezas aéreas y defensivas, el argentino lideró lo que llamó una "revolución" con obreros de calidad como el defensor Gustavo Gómez, el mediocampista Diego Gómez y el mediapunta Miguel Almirón.

En el ataque, que apenas marcó tres goles en cinco encuentros mundialistas, se respaldó en Antonio Sanabria y especialmente en la gran esperanza del balompié paraguayo, Julio Enciso.

Todos ellos estuvieron en Norteamérica 2026, una aventura que empezó con una paliza en contra ante Estados Unidos (4-1) y que se enderezó con una victoria ante Turquía (1-0) y un empate ante Australia (0-0).

Con su juego cuestionado por ídolos como el exportero José Luis Chilavert, con quien Alfaro tuvo encontrones públicos, la Albirroja avanzó a dieciseisavos como uno de los mejores terceros.

"Quizás no es el tipo de fútbol que lleva a la gente al estadio, jugar con esa agresividad, exagerándolo todo", lanzó el seleccionador galo, Didier Deschamps, al término del juego de octavos.

- "No alcanza" -

Fue en la fase eliminatoria, al noquear a Alemania y llevar al límite a Francia, donde el juego de su escuadra dio que hablar, pero también donde se profundizaron las cavilaciones de Alfaro sobre su futuro.

El argentino reveló tras la eliminación que hace años piensa en el retiro. Entre las razones enumeró las presiones y desgastes de dirigir, desde cuestiones logísticas hasta lidiar con la prensa. Pero aseguró que no tomaría ninguna decisión en caliente.

Sostuvo que el fútbol paraguayo necesita una revolución "de arriba para abajo" para mantenerse en el primer nivel y que no está seguro de tener la energía para liderarla.

"Con lo que hicimos hasta acá no alcanza para el Mundial 2030", admitió. "Entonces construyamos, construyan, construyan, construyan si quieren un Paraguay grande en serio".

Alfaro señaló que reflexionará sobre su futuro junto a su familia en Argentina. Cuestionado por Mbappé y Deschamps, al menos podrá decir que hizo sufrir a un par de gigantes y aparentemente se ganó el respeto de un adversario, Chilavert.

"Ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia Pya, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones", escribió el legendario exguardameta en X tras el revés ante los Bleus.