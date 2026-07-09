Partidos de cuartos de final y camino a la final
Los cuartos de final del Mundial 2026 y el camino hacia la final del torneo, el 19 de julio en el...
Los cuartos de final del Mundial 2026 y el camino hacia la final del torneo, el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough: Francia - Marruecos 2-0
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Bélgica
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra
En Kansas City (01.00 GMT del domingo, partido 100): Argentina - Suiza
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Francia - Ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102