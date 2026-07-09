Partidos de cuartos de final y camino a la final

Los cuartos de final del Mundial 2026 y el camino hacia la final del torneo, el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough: Francia - Marruecos 2-0

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Bélgica

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra

En Kansas City (01.00 GMT del domingo, partido 100): Argentina - Suiza

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Francia - Ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102