Partidos de la primera fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones
Partidos de la primera fecha de la Leagues Cup 2026; posiciones de...
Partidos de la primera fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones de los dos grupos:
- Martes
En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pachuca (MEX) 3-1
En Columbus: Columbus Crew (USA) - Atlas (MEX) 3-1
En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Juárez (MEX) 1-2
En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pumas (MEX) 3-0
En Sandy: Tigres (MEX) - Real Salt Lake (USA) 6-5 en penales (1-1)
En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - Atlante (MEX) 0-1
- Miércoles
En Monterrey: Monterrey (MEX) - Orlando City (USA) 1-2
En Fort Lauderdale: Inter Miami (USA) - Atlético San Luis (MEX) 4-2
En Nashville: Nashville SC (USA) - León (MEX) 0-1
En Frisco: FC Dallas (USA) - Querétaro (MEX) 2-0
En Toluca: Toluca (MEX) - Seattle Sounders (USA) 3-0
En Los Ángeles: LAFC (USA) - Guadalajara (MEX) 5-4 en penales (1-1)
- Jueves
En Harrison: New York City FC (USA) - Santos Laguna (MEX)
En Chester: Philadelphia Union (USA) - Cruz Azul (MEX)
En Chicago: Chicago Fire (USA) - Necaxa (MEX)
En Austin: Austin FC (USA) - Tijuana (MEX)
En Ciudad de México: América (MEX) - San Diego FC (USA)
En Portland: Portland Timbers (USA) - Puebla (MEX)
-- Tabla de posiciones:
Grupo Liga MX
Pts J G E P GF GC Dif
1. Toluca 3 1 1 0 0 3 0 3
2. Juárez 3 1 1 0 0 2 1 1
3. León 3 1 1 0 0 1 0 1
. Atlante 3 1 1 0 0 1 0 1
5. Tigres 2 1 0 1 0 1 1 0
6. Guadalajara 1 1 0 1 0 5 6 -1
7. Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0
. Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0
. Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
. Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0
. América 0 0 0 0 0 0 0 0
. Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Monterrey 0 1 0 0 1 1 2 -1
14. San Luis 0 1 0 0 1 2 4 -2
15. Pachuca 0 1 0 0 1 1 3 -2
. Atlas 0 1 0 0 1 1 3 -2
17. Querétaro 0 1 0 0 1 0 2 -2
18. Pumas 0 1 0 0 1 0 3 -3
Grupo MLS
Pts J G E P GF GC Dif
1. Charlotte FC 3 1 1 0 0 3 0 3
2. Inter Miami 3 1 1 0 0 4 2 2
3. Columbus Crew 3 1 1 0 0 3 1 2
. FC Cincinnati 3 1 1 0 0 3 1 2
5. FC Dallas 3 1 1 0 0 2 0 2
6. Orlando City 3 1 1 0 0 2 1 1
7. Los Angeles FC 2 1 0 1 0 6 5 1
8. Real Salt Lake 1 1 0 1 0 1 1 0
9. Chicago Fire 0 0 0 0 0 0 0 0
. New York City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
. Austin FC 0 0 0 0 0 0 0 0
. Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0
. Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0
. San Diego FC 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Minnesota United 0 1 0 0 1 1 2 -1
16. Nashville SC 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Vancouver Whitecaps 0 1 0 0 1 0 1 -1
18. Seattle Sounders 0 1 0 0 1 0 3 -3