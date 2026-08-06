Partidos de la primera fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones de los dos grupos:

- Martes

En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pachuca (MEX) 3-1

En Columbus: Columbus Crew (USA) - Atlas (MEX) 3-1

En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Juárez (MEX) 1-2

En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pumas (MEX) 3-0

En Sandy: Tigres (MEX) - Real Salt Lake (USA) 6-5 en penales (1-1)

En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - Atlante (MEX) 0-1

- Miércoles

En Monterrey: Monterrey (MEX) - Orlando City (USA) 1-2

En Fort Lauderdale: Inter Miami (USA) - Atlético San Luis (MEX) 4-2

En Nashville: Nashville SC (USA) - León (MEX) 0-1

En Frisco: FC Dallas (USA) - Querétaro (MEX) 2-0

En Toluca: Toluca (MEX) - Seattle Sounders (USA) 3-0

En Los Ángeles: LAFC (USA) - Guadalajara (MEX) 5-4 en penales (1-1)

- Jueves

En Harrison: New York City FC (USA) - Santos Laguna (MEX)

En Chester: Philadelphia Union (USA) - Cruz Azul (MEX)

En Chicago: Chicago Fire (USA) - Necaxa (MEX)

En Austin: Austin FC (USA) - Tijuana (MEX)

En Ciudad de México: América (MEX) - San Diego FC (USA)

En Portland: Portland Timbers (USA) - Puebla (MEX)

-- Tabla de posiciones:

Grupo Liga MX

Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Juárez 3 1 1 0 0 2 1 1

3. León 3 1 1 0 0 1 0 1

. Atlante 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Tigres 2 1 0 1 0 1 1 0

6. Guadalajara 1 1 0 1 0 5 6 -1

7. Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0

. Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0

. Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0

. América 0 0 0 0 0 0 0 0

. Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Monterrey 0 1 0 0 1 1 2 -1

14. San Luis 0 1 0 0 1 2 4 -2

15. Pachuca 0 1 0 0 1 1 3 -2

. Atlas 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Querétaro 0 1 0 0 1 0 2 -2

18. Pumas 0 1 0 0 1 0 3 -3

Grupo MLS

Pts J G E P GF GC Dif

1. Charlotte FC 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Inter Miami 3 1 1 0 0 4 2 2

3. Columbus Crew 3 1 1 0 0 3 1 2

. FC Cincinnati 3 1 1 0 0 3 1 2

5. FC Dallas 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Orlando City 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Los Angeles FC 2 1 0 1 0 6 5 1

8. Real Salt Lake 1 1 0 1 0 1 1 0

9. Chicago Fire 0 0 0 0 0 0 0 0

. New York City FC 0 0 0 0 0 0 0 0

. Austin FC 0 0 0 0 0 0 0 0

. Portland Timbers 0 0 0 0 0 0 0 0

. Philadelphia Union 0 0 0 0 0 0 0 0

. San Diego FC 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Minnesota United 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Nashville SC 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Vancouver Whitecaps 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Seattle Sounders 0 1 0 0 1 0 3 -3