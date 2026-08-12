Partidos de la tercera y última fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones
Partidos de la tercera y última fecha de la ronda inicial de la Leagues Cup 2026;
Partidos de la tercera y última fecha de la ronda inicial de la Leagues Cup 2026 y posiciones de los grupos:
- Martes
En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pumas (MEX) 3-2 en penales (1-1)
En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Atlas (MEX) 1-2
En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pachuca (MEX) 0-1
En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Atlante (MEX) 3-1
En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Juárez (MEX) 3-0
En Monterrey: Tigres (MEX) - Vancouver Whitecaps (CAN) 5-4 en penales (1-1)
- Miércoles
En Miami: Inter Miami (USA) - León (MEX)
En Orlando: Orlando City (USA) - Atlético San Luis (MEX)
En Nashville: Nashville SC (USA) - Monterrey (MEX)
En Toluca: Toluca (MEX) - FC Dallas (USA)
En San Diego: San Diego FC (USA) - Puebla (MEX)
En Los Ángeles: Los Angeles FC (USA) - Querétaro (MEX)
En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Guadalajara (MEX)
- Jueves
En Harrison: New York City FC (USA) - Necaxa (MEX)
En Chester: Philadelphia Union (USA) - Santos Laguna
En Austin: Austin FC (USA) - América (MEX)
En Chicago: Chicago Fire (USA) - Cruz Azul (MEX)
En Portland: Portland Timbers (USA) - Tijuana (MEX)
-- Tabla de posiciones:
Pts J G E P GF GC Dif
Grupo Liga MX
1. América 6 2 2 0 0 6 2 4
2. León 6 2 2 0 0 3 1 2
. Cruz Azul 6 2 2 0 0 3 1 2
4. Juárez 6 3 2 0 1 5 5 0
5. Tigres 6 3 0 3 0 2 2 0
6. Toluca 3 2 1 0 1 3 1 2
7. Monterrey 3 2 1 0 1 3 3 0
8. Pachuca 3 3 1 0 2 3 5 -2
9. Atlas 3 3 1 0 2 3 6 -3
10. Atlante 3 3 1 0 2 2 7 -5
11. Guadalajara 1 2 0 1 1 1 2 -1
12. Pumas 1 3 0 1 2 1 6 -5
13. Tijuana 0 2 0 0 2 0 3 -3
14. Necaxa 0 2 0 0 2 1 5 -4
. Santos Laguna 0 2 0 0 2 1 5 -4
16. Atlético San Luis 0 2 0 0 2 3 8 -5
17. Querétaro 0 2 0 0 2 0 5 -5
18. Puebla 0 2 0 0 2 2 8 -6
Grupo MLS
1. Columbus Crew 8 3 2 1 0 6 3 3
2. Real Salt Lake 7 3 2 1 0 8 1 7
3. Austin FC 6 2 2 0 0 5 0 5
4. Chicago Fire 6 2 2 0 0 5 1 4
. Charlotte FC 6 3 2 0 1 5 1 4
6. FC Cincinnati 6 3 2 0 1 6 3 3
7. FC Dallas 6 2 2 0 0 3 0 3
8. Los Angeles FC 5 2 1 1 0 2 1 1
9. Minnesota United 4 3 1 1 1 4 3 1
10. Nashville SC 3 2 1 0 1 4 2 2
11. Portland Timbers 3 2 1 0 1 6 5 1
12. Inter Miami 3 2 1 0 1 5 4 1
13. New York City FC 3 2 1 0 1 3 2 1
. Philadelphia Union 3 2 1 0 1 3 2 1
15. Orlando City 3 2 1 0 1 3 3 0
. Seattle Sounders 3 2 1 0 1 3 3 0
17. San Diego FC 3 2 1 0 1 2 3 -1
18. Vancouver Whitecaps 1 3 0 1 2 2 5 -3
Avanzan a cuartos de final los cuatro primeros de cada grupo.