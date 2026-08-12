Partidos de la tercera y última fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones

Partidos de la tercera y última fecha de la ronda inicial de la Leagues Cup 2026 y posiciones de los grupos:

- Martes

En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pumas (MEX) 3-2 en penales (1-1)

En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Atlas (MEX) 1-2

En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Pachuca (MEX) 0-1

En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Atlante (MEX) 3-1

En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Juárez (MEX) 3-0

En Monterrey: Tigres (MEX) - Vancouver Whitecaps (CAN) 5-4 en penales (1-1)

- Miércoles

En Miami: Inter Miami (USA) - León (MEX)

En Orlando: Orlando City (USA) - Atlético San Luis (MEX)

En Nashville: Nashville SC (USA) - Monterrey (MEX)

En Toluca: Toluca (MEX) - FC Dallas (USA)

En San Diego: San Diego FC (USA) - Puebla (MEX)

En Los Ángeles: Los Angeles FC (USA) - Querétaro (MEX)

En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Guadalajara (MEX)

- Jueves

En Harrison: New York City FC (USA) - Necaxa (MEX)

En Chester: Philadelphia Union (USA) - Santos Laguna

En Austin: Austin FC (USA) - América (MEX)

En Chicago: Chicago Fire (USA) - Cruz Azul (MEX)

En Portland: Portland Timbers (USA) - Tijuana (MEX)

-- Tabla de posiciones:

Pts J G E P GF GC Dif

Grupo Liga MX

1. América 6 2 2 0 0 6 2 4

2. León 6 2 2 0 0 3 1 2

. Cruz Azul 6 2 2 0 0 3 1 2

4. Juárez 6 3 2 0 1 5 5 0

5. Tigres 6 3 0 3 0 2 2 0

6. Toluca 3 2 1 0 1 3 1 2

7. Monterrey 3 2 1 0 1 3 3 0

8. Pachuca 3 3 1 0 2 3 5 -2

9. Atlas 3 3 1 0 2 3 6 -3

10. Atlante 3 3 1 0 2 2 7 -5

11. Guadalajara 1 2 0 1 1 1 2 -1

12. Pumas 1 3 0 1 2 1 6 -5

13. Tijuana 0 2 0 0 2 0 3 -3

14. Necaxa 0 2 0 0 2 1 5 -4

. Santos Laguna 0 2 0 0 2 1 5 -4

16. Atlético San Luis 0 2 0 0 2 3 8 -5

17. Querétaro 0 2 0 0 2 0 5 -5

18. Puebla 0 2 0 0 2 2 8 -6

Grupo MLS

1. Columbus Crew 8 3 2 1 0 6 3 3

2. Real Salt Lake 7 3 2 1 0 8 1 7

3. Austin FC 6 2 2 0 0 5 0 5

4. Chicago Fire 6 2 2 0 0 5 1 4

. Charlotte FC 6 3 2 0 1 5 1 4

6. FC Cincinnati 6 3 2 0 1 6 3 3

7. FC Dallas 6 2 2 0 0 3 0 3

8. Los Angeles FC 5 2 1 1 0 2 1 1

9. Minnesota United 4 3 1 1 1 4 3 1

10. Nashville SC 3 2 1 0 1 4 2 2

11. Portland Timbers 3 2 1 0 1 6 5 1

12. Inter Miami 3 2 1 0 1 5 4 1

13. New York City FC 3 2 1 0 1 3 2 1

. Philadelphia Union 3 2 1 0 1 3 2 1

15. Orlando City 3 2 1 0 1 3 3 0

. Seattle Sounders 3 2 1 0 1 3 3 0

17. San Diego FC 3 2 1 0 1 2 3 -1

18. Vancouver Whitecaps 1 3 0 1 2 2 5 -3

Avanzan a cuartos de final los cuatro primeros de cada grupo.