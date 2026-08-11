ICE planea equipar a sus agentes con guantes capaces de dar descargas eléctricas

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrían contar próximamente con guantes capaces de aplicar descargas eléctricas para controlar a personas que se resistan durante los operativos migratorios.

La agencia prevé invertir hasta US$20 millones en la compra de miles de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada” para equipar a sus agentes a más tardar en marzo, según un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundido el lunes.

Los dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E. —siglas en inglés de “Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje”—, son fabricados por Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Lexington, Kentucky. En los últimos años fueron utilizados por algunas cárceles y departamentos de policía de Estados Unidos.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrían contar próximamente con guantes capaces de aplicar descargas eléctricas Ryan Murphy - FR172324 AP

Consultado por The Associated Press, el DHS indicó que estaba preparando una respuesta y no hizo comentarios. Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, respondió por correo electrónico: “Lamentablemente, no podemos hablar sobre este tema”. Según el aviso, la convocatoria para un contrato sin licitación podría publicarse a partir del viernes.

El plan generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, que señalaron que los agentes del ICE ya son objeto de críticas por el uso de la fuerza y por la falta de controles sobre sus procedimientos durante la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Compliant Technologies asegura que los dispositivos funcionan como un par convencional de guantes de patrulla hasta que el agente acciona un interruptor para activar el mecanismo eléctrico. Según la compañía, los guantes deben entrar en contacto directo con la piel para provocar un estímulo doloroso que, en general, permite al agente controlar a una persona en cuestión de segundos.

Los dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E., son fabricados por Compliant Technologies LLC

“Es inmediato y agudo, y te va a distraer. Yo lo comparo con un piquete de abeja”, explicó John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes Bajo Custodia, quien estudia el uso de estos dispositivos. “Si el agente recibe cualquier tipo de resistencia, sin duda es una herramienta eficaz”, agregó.

Peters consideró que la compra prevista por el ICE podría ser la mayor en la historia de la empresa. También estimó que los agentes podrían utilizar los guantes para sacar a personas de vehículos y viviendas, así como durante los traslados hacia y desde centros de detención.

“Creo que es una gran ventaja para los agentes de menor estatura, más débiles o de mayor edad”, sostuvo al considerar que el dispositivo permitiría reducir más rápidamente a una persona y acortar la confrontación.

El plan generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, que señalaron que los agentes del ICE ya son objeto de críticas por el uso de la fuerza y por la falta de controles ICE

Sin embargo, el propio fabricante advierte que los guantes no deben utilizarse como castigo ni contra personas que únicamente se muestren “beligerantes”. También desaconseja su uso contra grupos considerados de mayor riesgo, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora del proyecto sobre labores policiales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), cuestionó que el público pueda confiar en que los agentes del ICE utilizarán los dispositivos de manera adecuada. También puso en duda que sean necesarios para hacer cumplir las leyes migratorias y advirtió que una persona podría recibir una descarga sin que exista una advertencia previa.

Los defensores de estos dispositivos sostienen que, en general, se utilizan en situaciones específicas dentro de prisiones y durante traslados, y no como una herramienta habitual para patrullar las calles. Según Compliant Technologies, fueron empleados para someter a sospechosos violentos que se negaban a subir a patrulleros y a reclusos que intentaban hacerse daño y amenazaban a los agentes.

El propio fabricante advierte que los guantes no deben utilizarse como castigo ni contra personas que únicamente se muestren “beligerantes” Erin Hooley - AP

Peters reconoció que podría producirse un uso indebido por parte de un pequeño número de empleados, como ocurre con otras tecnologías utilizadas por las fuerzas de seguridad, pero sostuvo que es poco probable que los dispositivos provoquen lesiones. Para utilizar los guantes, los agentes deben completar un curso y renovar su certificación cada dos años, según informó el fabricante.

Con información de Associated Press