Patriots clasifican a la final de la AFC y quedan a un paso del Super Bowl

Los New England Patriots derrotaron 28-16 a los Houston Texans este domingo y clasificaron a la final de la Conferencia Americana de la NFL, superando el reto de una lluvia incesante y aprovechando los desaciertos del joven CJ Stroud en el cuadro tejano.

Por primera ocasión desde la salida del legendario Tom Brady, New England accede a esta instancia en la que una victoria es suficiente para pelear por el campeonato en el Super Bowl.

En la temporada 2025-26, los Patriots rompieron una racha de tres años sin clasificar a los playoffs y lo hicieron con el surgimiento de Drake Maye en la posición de mariscal de campo.

Maye, de 23 años, completó 16 de 26 pases para 179 yardas y tres touchdowns en una tarde de serias complicaciones climatológicas en el Gillette Stadium (New England).

"Estoy orgulloso de mis compañeros", dijo Maye. "Hemos jugado un gran partido batallando el clima".

"Perdimos la pelota [cuatro veces] pero lo importante es que seguimos jugando, es más fácil cuando ganas, pero estoy muy orgulloso de mis compañeros".

El partido que se mantuvo cerrado durante tres cuartos se definió con un pase de 32 yardas de Maye para el receptor Kayshon Bouttle, quien llevó el ovoide directo a zona de anotación para ampliar la ventaja a 12 puntos temprano en el cuarto período.

New England es un equipo marcado por la influencia latina con el pateador venezolano Andrés Borregales, quien se mantuvo perfecto en la jornada con tres puntos extra, y el colombiano Christian González, pieza determinante en la defensa.

"Significa mucho para nosotros", dijo González sobre la oportunidad de pelear por el campeonato de la AFC a ESPN. "Nadie contaba con nosotros en esta instancia, debemos seguir trabajando día a día".

Los Texans llegaron al partido con una racha de 10 triunfos consecutivos.

Sin embargo, el joven Stroud no tuvo su mejor presentación con 212 yardas, un touchdown y cuatro costosas intercepciones.

Además, sufrieron la lesión de piezas clave durante el partido al perder a dos de sus alas cerradas en Cade Stover y Dalton Schultz.

El siguiente paso para New England será frente a los Denver Broncos, que perdieron a su mariscal de campo titular Bo Nix en el triunfo sobre Buffalo, en busca del boleto al Super Bowl por primera vez desde el 2018.