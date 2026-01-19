Patriots y Rams completan las finales de conferencia en la NFL

Los New England Patriots y Los Angeles Rams sellaron este domingo su clasificación a las finales de conferencia de la NFL al vencer 28-16 a los Houston Texans y 20-17 a los Chicago Bears, respectivamente.

Por primera ocasión desde la salida del legendario Tom Brady, New England accede a la final de la Conferencia Americana y queda a un paso del Super Bowl.

En la temporada 2025-26, los Patriots rompieron una racha de tres años sin clasificar a los playoffs y lo hicieron con el surgimiento de Drake Maye en la posición de mariscal de campo.

Maye, de 23 años, completó 16 de 26 pases para 179 yardas y tres touchdowns en una tarde de serias complicaciones climatológicas en el Gillette Stadium (New England).

"Estoy orgulloso de mis compañeros", dijo Maye. "Hemos jugado un gran partido batallando el clima".

"Perdimos la pelota [cuatro veces] pero lo importante es que seguimos jugando, es más fácil cuando ganas, pero estoy muy orgulloso de mis compañeros".

El partido que se mantuvo cerrado durante tres cuartos se definió con un pase de 32 yardas de Maye para el receptor Kayshon Bouttle, quien llevó el ovoide directo a zona de anotación para elevar la ventaja a 12 puntos temprano en el cuarto período.

New England es un equipo marcado por la influencia latina con el pateador venezolano Andrés Borregales, quien se mantuvo perfecto en la jornada con tres puntos extra, y el colombiano Christian González, pieza determinante en la defensa.

"Significa mucho para nosotros", dijo González sobre la oportunidad de pelear por el campeonato de la AFC. "Nadie contaba con nosotros en esta instancia, debemos seguir trabajando día con día".

Los Texans llegaron al partido de este día con una racha de 10 triunfos consecutivos.

Sin embargo, el joven Stroud no tuvo su mejor presentación con 212 yardas, un touchdown y cuatro costosas intercepciones.

Además, sufrieron la lesión de piezas clave durante el partido al perder a dos de sus alas cerradas en Cade Stover y Dalton Schultz.

- Rams avanzan en tiempo extra -

El último boleto a la final de la Conferencia Nacional fue para los Los Angeles Rams, que se impusieron en tiempo extra sobre los Chicago Bears con un gol de campo de Harrison Mevis de 42 yardas.

"Sabía que si dependía de mí definir el partido, estaba listo para este momento", dijo el pateador de 23 años.

El cuadro angelino debió reponerse a un pase sublime de Caleb Williams para Cole Kamet que igualó el marcador a 17 con 18 segundos por jugar en el cuarto período.

Acostumbrados a remontar en las peores condiciones, los Bears se volvieron amplios favoritos para avanzar a la final de conferencia hasta que Williams lanzó una intercepción que derivó en el gol de campo ganador de los Rams.

"Fue un partido muy loco, nuestra defensa dominó el juego", dijo el mariscal de campo, Matthew Stafford a NBC. "La jugada de Caleb fue espectacular para llevar el partido al tiempo extra".

"Tenemos muchas cosas por mejorar pero estábamos jugando en condiciones adversas, tratamos de sobrevivir y avanzar y lo logramos".

Stafford terminó el partido con una línea de 258 yardas, sin touchdowns, Williams tuvo una yarda menos y aunque anotó dos touchdowns, las tres intercepciones tuvieron un peso mayor.

De esta forma, las finales de conferencia quedaron definidas y ambas se disputarán el próximo domingo: los Patriots de Drake Maye enfrentarán a los Broncos, sin Bo Nix, mientras que los Rams harán lo propio ante los Seahawks.