Pausas de hidratación favorecen al débil, pero el fuerte también aprovecha, dice el DT Scaloni

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo el domingo que las pausas de hidratación instauradas en los juegos en teoría podrían favorecer al equipo que va perdiendo, pero que el que ataca podría también sacarle ventaja.

"A lo mejor le da una mano a un equipo que técnicamente es un poco más débil, porque tiene tiempo a recuperar, tiene tiempo a preparar a su gente", aseguró el DT en conferencia de prensa en la antesala del duelo contra Austria de este lunes a las 12.00 locales en el Dallas Stadium, un recinto techado y climatizado

Scaloni aclaró después que ese espacio puede ser aprovechado por ambas escuadras.

"Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pasa en esos 22, 23 minutos (antes del primer corte). Buscamos lo que se suele hacer en un entretiempo normal y se hace ahí", explicó.

"A lo mejor los confundo diciendo que es solo para el rival más débil. También para el que pretende atacar, te da tiempo a corregir, ¿no? Pero digo que se hace raro adaptarse a eso", consideró.

Este es el Mundial más grande de la historia, con 48 equipos, y esta vez hay pausas para hidratación de tres minutos en cada tiempo de los partidos. Scaloni explicó que esto divide los partidos en cuatro cuartos.

Argentina inició la defensa de su título con un triplete de Lionel Messi en la victoria por 3-0 sobre Argelia. Scaloni también confesó que intenta ver todos los partidos.

"Se aprenden un montón de cosas. Continuamente van mirando situaciones (..) E intentar ver por dónde va el Mundial, que está un poco jodido saber por dónde va el mundial. Hay situaciones muy extrañas", dijo, en alusión a las complicaciones que algunos favoritos han tenido en sus duelos con países menos famosos por su fútbol.

"Lo que se está viendo en el Mundial es que no hay un partido fácil", agregó.