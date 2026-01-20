"Pecadores" y "Una batalla tras otra" favoritas para ser nominadas al Óscar

Puede que Warner Bros esté a la venta, pero se espera que sus aclamados éxitos "Pecadores" y "Una batalla tras otra" dominen las nominaciones al Óscar, que serán anunciadas por la Academia el jueves.

Se espera que ambas cintas acumulen una docena o más nominaciones para los más importantes premios de Hollywood, incluyendo categorías codiciadas como mejor película, mejor actor, o la nueva, mejor casting.

La rara y envidiable posición de un único estudio a cargo de los dos claros favoritos para los Óscar llega, irónicamente, en lo que podría ser el último gran acto de Warner Bros como distribuidor independiente.

Warner Bros es el objeto de una feroz puja entre Paramount Skydance y Netflix.

A pesar de las dificultades de su empresa matriz, Warner Bros Discovery, el histórico estudio de cine tuvo un año excepcional, en el que desafió la obsesión de Hollywood por las secuelas y apoyó propuestas originales de autor.

"Pecadores", una película de terror a ritmo de blues ambientada en el sur de Estados Unidos durante la segregación, es la pieza de Ryan Coogler, director de "Pantera Negra".

Se espera que la cinta coloque a Michael B. Jordan en la competencia por el premio a mejor actor, con su interpretación de hermanos gemelos que enfrentan a vampiros y a racistas en el Mississippi de 1930. El filme podría ser nominado también en otras categorías, desde guion hasta banda sonora.

De acuerdo con el experto de premios de la publicación Variety, Clayton Davis, "Pecadores" podría romper el récord de nominaciones para una única película. El récord actual es de 14 nominaciones conseguidas por cintas como "La malvada", "Titanic" y "La La Land".

Coogler está "reescribiendo la matemática entera" y podría entrar en una "estadística estratosférica que ningún cineasta ha alcanzado", escribió Davis.

Pero en lo que va de esta temporada de premios, Paul Thomas Anderson, cuya ecléctica y formidable filmografía abarca desde "Boogie Nights" hasta "There will be blood", ha ganado prácticamente todos los galardones posibles por "Una batalla tras otra".

El alocado thriller sobre un revolucionario retirado que cuida a su hija adolescente, en un entorno de radicalismo, redadas migratorias y supremacistas blancos, rompió el récord de nominaciones del Sindicato de Actores de Hollywood.

El oscarizado Leonardo DiCaprio debe conquistar este año su séptima nominación de la Academia.

Netflix está esperanzado en el "Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro, el drama del oeste "Sueños de trenes" y la sensación musical animada "Las guerreras k-pop".

En cambio, la estantería de aspirantes a premios de la rival Paramount está visiblemente vacía.

- "El agente secreto" -

Con la expansión internacional del cuerpo de votantes de la Academia, la brasileña "El Agente Secreto" es una de las tres producciones filmadas en otros idiomas que podría competir no solo por mejor película internacional, sino por mejor película, el galardón más importante de la noche.

Le acompañan la noruega "Valor sentimental", y la ganadora de la Palma de Oro "Un simple accidente", del iraní Jafar Panahi, y que representa a Francia.

Sin embargo, Davis opina que hay "poco espacio" para que las tres se cuelen en la lista.

El brasileño Wagner Moura, de "El agente secreto", que interpreta a un académico que intenta huir de una amenaza de muerte en el Brasil dictatorial de los años 1970, debe medirse con DiCaprio y Jordan en mejor actuación.

Pero el favorito de la categoría es Timothee Chalamet, cuyo papel como un jugador de ping-pong caprichoso, talentoso y ferozmente ambicioso en la Nueva York de los años 1950 en "Marty Supremo" ya le ha valido un Globo de Oro y premio de la Crítica, entre otros.

- Mejor casting -

"Hamnet", una adaptación del libro homónimo que imagina a William Shakespeare en el duelo por la muerte de su hijo, debe también llevarse varias nominaciones.

Jessie Buckley, quien interpreta a Agnes, la sufrida esposa del poeta, parece estar en camino a competir por mejor actriz.

Probablemente le acompañará Emma Stone, quien interpreta a un extraterrestre en la conspirativa "Bugonia", y la noruega Renate Reinsve del drama familiar "Valor sentimental".

Este año entra en escena el nuevo premio al mejor casting, que honrará a los expertos en elegir a los actores para los proyectos antes de que las producciones comiencen.

Por ser una primera vez, no se sabe realmente qué buscan los votantes.

"¿Es el poder de atraer estrellas? ¿Cohesión del elenco? ¿Descubrir un nuevo talento?", se pregunta Davis.

Las nominaciones serán anunciadas el jueves a las 05H30 locales (13H30 GMT) en Los Ángeles, mientras que la 98ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo.