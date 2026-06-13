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Palabras y frases prohibidas en el Mundial 2026: los lineamientos de la FIFA para evitar multas

La lista completa de términos que forman parte de la propiedad intelectual de la Federación Internacional de Fútbol Asociación

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El Universal (México)
En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial autorizó 398 marcas ligadas a la FIFA
En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial autorizó 398 marcas ligadas a la FIFAJulia Demaree Nikhinson - AP

El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo implica celebración y fiesta, también viene acompañado de una serie de reglas y normas impuestas por dicha organización, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual del evento y de la asociación.

Términos prohibidos por la FIFA durante el Mundial 2026

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) autorizó 398 marcas ligadas a este evento deportivo, con las que se le otorgó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la protección legal y el uso exclusivo de dichas palabras y frases.

Estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza el 13 de junio de 2026 en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco en Santa Clara, California
Estadio del Área de la Bahía de San Francisco antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza el 13 de junio de 2026 en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco en Santa Clara, CaliforniaIcon Sportswire - Icon Sportswire

Estos registros garantizan que únicamente los socios comerciales autorizados o patrocinadores oficiales hagan uso de las frases y palabras asociadas a la Copa del Mundo 2026, asegurando la exclusividad comercial del evento y limitando el uso indebido de la marca.

La prohibición de la organización abarca una variedad de términos y activos, los cuales están divididos y explicados según su uso en el documento “Directrices de la FIFA sobre propiedad intelectual”:

Para negocios y/o campañas comerciales:

  • FIFA World Cup 26
  • FIFA World Cup
  • Copa Mundial de la FIFA 26
  • Copa Mundial de la FIFA
  • Coupe du monde de la FIFA 26
  • Coupe du monde de la FIFA
  • World Cup 26
  • World Cup
  • FIFA
  • COPA MUNDIAL
  • COUPE DU MONDE
  • MUNDIAL
  • Copa del Mundo
  • Mundial 2026
  • Lema oficial en inglés, español o francés: We are 26, Somos 26, Nous sommes 26
  • “Mundial” como frase ligada a alguna marca, negocio o campaña
El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA adidas se ve antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 13 de junio de 2026 en San Francisco, California
El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA adidas se ve antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 13 de junio de 2026 en San Francisco, CaliforniaEMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para negocios y/o campañas comerciales:

Asimismo, tampoco pueden ser usadas las imágenes y logos oficiales del evento, como:

  • Logotipo oficial del Mundial 2026
  • Logos de las ciudades anfitrionas
  • Lemas oficiales de las ciudades anfitrionas con logotipos
  • Imagen del trofeo oficial
  • Imágenes de las mascotas oficiales
  • Póster oficial del evento
  • Logo de la FIFA
  • Logo de la FIFA Plus
  • Tipografía oficial “FWC 26”

En los estadios:

Durante los juegos y dentro de los estadios la FIFA tampoco permite decir lo siguiente:

  • Popular grito homofóbico o cualquier frase discriminatoria
  • Porras y cánticos ofensivos, racistas o xenófobos
  • Frases o expresiones que incitan a la violencia o el odio

¿Las restricciones aplican para creadores de contenido y medios de comunicación?

Sí, esta prohibición del uso de la marca de la FIFA y del Mundial 2026 aplica para creadores de contenido, quienes no pueden grabar ni publicar videos, goles, jugadas destacadas o fragmentos de los partidos, ya que todo el material audiovisual oficial está reservado para los medios de difusión y patrocinadores oficiales.

La prohibición del uso de la marca de la FIFA y del Mundial 2026 aplica para creadores de contenido
La prohibición del uso de la marca de la FIFA y del Mundial 2026 aplica para creadores de contenidoImagen generada con Inteligencia Artifi

Asimismo, tampoco pueden utilizar ninguna de las palabras ni frases mencionadas anteriormente para monetizar ni hacer publicidad encubierta relacionada con el evento.

Para los medios de comunicación y los aficionados en redes sociales, la FIFA permite el uso de su propiedad intelectual sin sanciones siempre y cuando tenga fines informativos y nada del contenido esté ligado a fines comerciales.

El Universal (México)
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