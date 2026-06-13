Palabras y frases prohibidas en el Mundial 2026: los lineamientos de la FIFA para evitar multas
La lista completa de términos que forman parte de la propiedad intelectual de la Federación Internacional de Fútbol Asociación
- 3 minutos de lectura'
El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo implica celebración y fiesta, también viene acompañado de una serie de reglas y normas impuestas por dicha organización, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual del evento y de la asociación.
Términos prohibidos por la FIFA durante el Mundial 2026
En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) autorizó 398 marcas ligadas a este evento deportivo, con las que se le otorgó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la protección legal y el uso exclusivo de dichas palabras y frases.
Estos registros garantizan que únicamente los socios comerciales autorizados o patrocinadores oficiales hagan uso de las frases y palabras asociadas a la Copa del Mundo 2026, asegurando la exclusividad comercial del evento y limitando el uso indebido de la marca.
La prohibición de la organización abarca una variedad de términos y activos, los cuales están divididos y explicados según su uso en el documento “Directrices de la FIFA sobre propiedad intelectual”:
Para negocios y/o campañas comerciales:
- FIFA World Cup 26
- FIFA World Cup
- Copa Mundial de la FIFA 26
- Copa Mundial de la FIFA
- Coupe du monde de la FIFA 26
- Coupe du monde de la FIFA
- World Cup 26
- World Cup
- FIFA
- COPA MUNDIAL
- COUPE DU MONDE
- MUNDIAL
- Copa del Mundo
- Mundial 2026
- Lema oficial en inglés, español o francés: We are 26, Somos 26, Nous sommes 26
- “Mundial” como frase ligada a alguna marca, negocio o campaña
Para negocios y/o campañas comerciales:
Asimismo, tampoco pueden ser usadas las imágenes y logos oficiales del evento, como:
- Logotipo oficial del Mundial 2026
- Logos de las ciudades anfitrionas
- Lemas oficiales de las ciudades anfitrionas con logotipos
- Imagen del trofeo oficial
- Imágenes de las mascotas oficiales
- Póster oficial del evento
- Logo de la FIFA
- Logo de la FIFA Plus
- Tipografía oficial “FWC 26”
En los estadios:
Durante los juegos y dentro de los estadios la FIFA tampoco permite decir lo siguiente:
- Popular grito homofóbico o cualquier frase discriminatoria
- Porras y cánticos ofensivos, racistas o xenófobos
- Frases o expresiones que incitan a la violencia o el odio
¿Las restricciones aplican para creadores de contenido y medios de comunicación?
Sí, esta prohibición del uso de la marca de la FIFA y del Mundial 2026 aplica para creadores de contenido, quienes no pueden grabar ni publicar videos, goles, jugadas destacadas o fragmentos de los partidos, ya que todo el material audiovisual oficial está reservado para los medios de difusión y patrocinadores oficiales.
Asimismo, tampoco pueden utilizar ninguna de las palabras ni frases mencionadas anteriormente para monetizar ni hacer publicidad encubierta relacionada con el evento.
Para los medios de comunicación y los aficionados en redes sociales, la FIFA permite el uso de su propiedad intelectual sin sanciones siempre y cuando tenga fines informativos y nada del contenido esté ligado a fines comerciales.
- 1
Secretario Mullin sobre presencia del ICE en el Mundial 2026: “No estamos haciendo control de inmigración”
- 2
El detalle que debe tener la moneda de centavo de dólar para que alcance un valor de hasta US$340.000
- 3
Noticias de California hoy: el ICE será parte de operativos masivos en Los Ángeles desde el viernes 12 de junio
- 4
El nuevo plan de DeSantis para Medicaid en Florida: cambia la verificación de identidad