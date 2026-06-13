“Mercury Dime”: cómo es la moneda de 1942 con un error notable que se vende en EE.UU. por más de US$130.000

Las monedas con errores de acuñación ocupan un lugar relevante dentro del coleccionismo numismático. Entre los casos más conocidos, se encuentra una variante del Mercury Dime de 1942 que presenta una modificación involuntaria en la fecha y puede elevar su valor hasta más de 130.000 dólares.

Qué error tiene la moneda Mercury Dime de 1942

La serie Mercury Dime fue emitida por primera vez en 1916 para reemplazar al diseño Barber. La moneda muestra una representación de la Libertad con un gorro alado, un detalle que llevó al público a asociarla con el dios romano Mercurio.

La particularidad de esta pieza se originó cuando un mismo troquel recibió marcas correspondientes a dos años distintos. Como resultado, la fecha de 1942 quedó estampada sobre una impresión de 1941.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el error fue identificado en 1943 por el coleccionista Arnold Kohn, en Nueva York. Poco después comenzó a difundirse entre los aficionados a través de publicaciones especializadas, lo que incrementó el interés por el ejemplar.

La característica más visible es la presencia de restos del número “1″ debajo del “2″ en la fecha. Además, pueden observarse señales de duplicación en las inscripciones “IN GOD WE TRUST” y en la letra “Y” de la palabra “LIBERTY”.

Cómo reconocer esta variante de la Mercury Dime de 1942

Los especialistas utilizan distintos indicadores para autenticar la moneda. Entre ellos, se encuentran marcas de pulido del troquel visibles en áreas específicas del diseño, tanto en el anverso como en el reverso.

El error de acuñación trata de una sobrefecha en el anverso de la pieza PCGS

Otra señal importante es la sobrefecha, conocida como 1942/1, que permite distinguir esta variante de las monedas convencionales acuñadas durante el mismo año. También se debe observar:

Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca) Diseñador : Adolfo Alexander Weinman.

: Adolfo Alexander Weinman. Borde : juncoso.

: juncoso. Diámetro : 17,90 milímetros.

: 17,90 milímetros. Peso : 2,50 gramos.

: 2,50 gramos. Composición : 90% plata y 10% cobre.

: 90% plata y 10% cobre. Anverso : la Libertad alada aparece mirando hacia la izquierda con la palabra “LIBERTY” escrita alrededor del perímetro. La inscripción “IN GOD WE TRUST” aparece a la izquierda del cuello y la fecha “1942/1″ se sitúa justo debajo del busto. Las iniciales del diseñador, “AW”, aparecen a la derecha del cuello.

: la Libertad alada aparece mirando hacia la izquierda con la palabra “LIBERTY” escrita alrededor del perímetro. La inscripción “IN GOD WE TRUST” aparece a la izquierda del cuello y la fecha “1942/1″ se sitúa justo debajo del busto. Las iniciales del diseñador, “AW”, aparecen a la derecha del cuello. Reverso: se muestra una antorcha, centrada verticalmente, adornada con una cabeza de hacha y ramas de olivo. Alrededor del perímetro se lee “UNITED STATES OF AMERICAN” y “ONE DIME”. El lema “E PLURIBUS UNUM” aparece a la derecha de la antorcha.

Los coleccionistas también prestan atención a las llamadas “Full Bands”, una característica presente en el reverso. Para obtener esta clasificación, las bandas que sujetan el haz de varas de la antorcha deben aparecer completamente separadas y definidas.

Por qué esta moneda es tan buscada

La popularidad de la variante 1942/1 se mantuvo durante décadas gracias a su historia y a la visibilidad del error. Mientras existen numerosos ejemplares circulados, las monedas en estado sin circulación son considerablemente menos frecuentes.

La moneda fue calificada como MS66FB debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

PCGS señaló que parte de los ejemplares conocidos provienen de hallazgos realizados durante la década de 1950, lo que incluye rollos completos que permanecieron almacenados durante años. Aun así, las piezas que conservan detalles completos de acuñación y presentan las bandas totalmente separadas son las más escasas dentro del mercado especializado.

Cuánto vale la moneda de 1942 con error de acuñación

El valor de esta Mercury Dime depende principalmente de su conservación y del nivel de detalle que mantiene tras décadas de existencia. Cuanto mejor sea su estado, mayor será el interés de compradores y coleccionistas.

Las subastas especializadas registraron ventas destacadas para ejemplares certificados por entidades de evaluación numismática. Una moneda calificada como MS65 alcanzó un precio de US$49.350 en Stacks Bowers.

Por su parte, un ejemplar con clasificación MS66 y certificación adicional fue vendido por US$120.000 en Heritage Auctions. La guía de precios de PCGS indica que monedas de calidad superior podrían superar los US$130.000, lo que consolida a esta variante entre las más valiosas de la serie Mercury Dime.