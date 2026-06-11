Pedro Porro: "Jugar con Lamine por delante es un privilegio"

"Jugar con Lamine por delante es un privilegio", señaló el lateral derecho de la selección española Pedro Porro sobre compartir banda con el fenómeno de 18 años, este jueves en la Baylor School, en las afueras de Chattanooga.

El jugador del Tottenham respondió en conferencia de prensa sobre cómo cambia su juego tener por delante a un futbolista diferencial como Yamal.

"Tengo que adaptarme a él. Cuando tienes un jugador como Lamine por delante hay que adaptarse, es nuestro jugador más importante y hay que estar concentrado en el partido", explicó.

Como Yamal, Porro, de 26 años, debuta en una Copa del Mundo. Se disputa una plaza de titular en la banda derecha con Marcos Llorente. España debuta el lunes en Atlanta contra Cabo Verde.

"Yo me veo muy bien, básicamente sé que también tengo un compañero que es muy bueno como Marcos. Estamos los dos preparados. Cualquiera dará todo por el país, dará el 100%. Tener a compañeros tan buenos te hace mejor", dijo Porro.

El defensa afronta el Mundial tras una recta final de temporada muy complicada por los problemas del Tottenham para salvar la categoría.

"Físicamente y mentalmente estoy mucho mejor ahora, cuando te quitas 100 kilos de encima... Fue un tramo final muy duro, pero salió todo muy bien", dijo.

"Vino Roberto (De Zerbi, entrenador italiano) y nos quedamos en la Premier League, como la anterior temporada, pero este año más de lo mismo, tuvimos 10 o 15 lesiones pero no es excusa. El fútbol te mete en estas situaciones y tienes que salir", añadió.

Su gran rendimiento con el Tottenham ha provocado el interés de varias potencias. Según los medios, el City estaría interesado en su fichaje.

"Se gestionará después del Mundial, no quiero escuchar nada. Estoy centrado en mi equipo que es la selección. Tengo contrato y estoy tranquilo. Si viene mi agente y me dice cualquier cosa no le cojo el teléfono", zanjó.

Finalmente Porro recordó el niño que creció soñando con disputar un Mundial rememorando su primer gran recuerdo.

"En 2010 cuando fuimos campeones, estaba en la plaza de mi pueblo bañándome, ese Mundial con el gol de Iniesta fue espectacular, sobre todo para unir al país. Sería muy bueno hacerlo otra vez", señaló sonriente.