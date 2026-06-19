"Péguenme a mí", dice Alfaro antes del partido de Paraguay ante Turquía

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, defendió este jueves a su plantel tras la goleada sufrida en el debut ante Estados Unidos en el Grupo D del Mundial de Norteamérica 2026 y espera que reaccione el viernes contra Turquía.

El compromiso es crucial para las aspiraciones guaraníes de avanzar a los 16avos de final, luego del duro revés 4-1 frente a los coanfitriones.

"Critíquenme a mí, defiendan a los jugadores", dijo Alfaro en conferencia de prensa.

"A mí, péguenme. Yo no tengo ningún problema. Estoy acostumbrado y yo lo disfruto, porque es un reto", expresó el técnico en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, escenario del encuentro.

Varios jugadores han recibido fuertes críticas y la titularidad del portero Orlando Gill había sido puesta en duda por la prensa paraguaya.

"Orlando va a ser el arquero", zanjó Alfaro.

"La verdad, le han metido unos golazos, ¡pobre!, que fueron definiciones muy buenas", explicó.

El técnico dio también un espaldarazo al mediocampista Matías Galarza, tras reportes de medios sobre un bajón anímico.

Ello por la falta de definición sobre su futuro, después de jugar el pasado semestre en el Atlanta United estadounidense, cedido por el River Plate argentino.

"Son discusiones que hay que darlas en otro momento. Yo lo único que quiero es hacer un buen partido para sacar el resultado que necesitamos contra Turquía", comentó Alfaro.

"¿Después del Mundial? No sé (...). Ir a ver a mi nieta", agregó.

Galarza, por su parte, negó cualquier problema.

"Estoy en el escenario más lindo y grande del mundo", declaró.