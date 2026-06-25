Pelea de exhibición entre Mayweather y Zambiadis fue cancelada, según prensa de EE.UU.
El combate de exhibición entre el excampeón de boxeo estadounidense Floyd Mayweather y la estrella griega del kickboxing Mike Zambidis, programado originalmente para el 27 de junio en Atenas, fue
El combate de exhibición entre el excampeón de boxeo estadounidense Floyd Mayweather y la estrella griega del kickboxing Mike Zambidis, programado originalmente para el 27 de junio en Atenas, fue cancelado, según informó ESPN el jueves
El motivo de la cancelación es una solicitud de medida cautelar presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la empresa organizadora del evento, CSI, con el fin de impedir la exhibición contra Zambidis
CSI ha demandado a Mayweather por sus combates previstos contra Mike Tyson y Manny Pacquiao
En una carta dirigida al tribunal, citada por ESPN, la abogada Melissa Glass declaró que el combate Mayweather-Zambidis no se llevará a cabo debido a la incertidumbre que rodea su celebración, ya que "ha paralizado todos los planes de promoción y transmisión del evento, así como la venta de entradas"
Añadió que la pelea de excampeón contra Zambidis, de 45 años, ganador de 18 títulos mundiales y conocido principalmente por su trayectoria en K-1 MAX, podría reprogramarse
La semana pasada, CSI presentó una demanda contra Mayweather, de 49 años, para recuperar al menos 4,65 millones de dólares que, según la compañía, le pagó al boxeador a cambio de los derechos exclusivos de promoción de sus peleas planeadas contra Tyson y Pacquiao
Mayweather se retiró del boxeo profesional en 2017 con un récord perfecto de 50 victorias y ninguna derrota, habiendo ganado prestigiosos títulos (CMB, AMB, FIB, OMB) en cinco categorías diferentes (superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter)
Si bien ha participado en numerosas peleas de exhibición desde entonces, la anunciada para finales de 2024 contra el excampeón de los pesados Mike Tyson nunca se concretó
Los planes para una revancha oficial contra el ícono filipino Manny Pacquiao, anunciada por Netflix para septiembre, también están encontrando dificultades
Mayweather ha declarado que la pelea sería solo una exhibición, mientras que Pacquiao sostiene que solo firmó un contrato para un combate oficial