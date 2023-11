escuchar

Una pareja de Iowa, en Estados Unidos, fue a cargar combustible y decidió probar su suerte. Para ello, ambos se dirigieron a la estación de servicio para comprar una serie de boletos de raspadito de la lotería y, a pesar de su expectativa, esperaron hasta llegar a su casa en la pequeña localidad de Worthington, donde finalmente jugaron y se llevaron la sorpresa de su vida.

Entre los tickets que adquirió Eric Guetter, de 50 años, se encontraba uno en particular que cambiaría su vida por completo, un boleto del juego Lucky 7 Bonus, que suele ofrecer recompensas con un valor de US$20 a US$100 para la mayoría de los participantes, de una manera tan sencilla como rascar casillas para descubrir los premios ocultos.

Los boletos de raspaditos son uno de los formatos más fáciles para jugar lotería

Cuando el hombre comenzó a raspar el boleto con la esperanza de recuperar algo de lo invertido, inicialmente se sintió gratificado porque creyó que había ganado un modesto premio de US$25. Sin embargo, siguió descubriendo el pequeño recuadro y observó a detalle algo que llamó su atención: junto a los primeros números había algunos ceros adicionales que no esperaba.

Así, Guetter decidió tomar una lupa para inspeccionar el boleto más de cerca, y en ese momento, la incredulidad se volvió emoción. El hombre dirigió su mirada hacia su esposa, Deanne, y le expresó con asombro: “Cariño, ¡hemos ganado un cuarto de millón de dólares!”.

El boleto de Lucky 7 Bonus que compraron en la Morning Star Station, de la avenida 1st St Norte de Worthington, les había hecho ganar el premio mayor del juego que asciende a US$250 mil, una cifra que solo está reservada para uno de cada 118 mil participantes en esta modalidad, según se explica en el sitio oficial de la Lotería de Iowa.

Los Guetter compraron el afortunado boleto de raspadito en la estación de servicio Morning Star que se ubica en el 304 First St. N. de Worthington American Marketing & Publishing / Google Maps

Ganaron la lotería en Iowa

A pesar de haberlo comprobado él mismo, Eric aún no estaba seguro de que había ganado, así que decidieron confirmar la inesperada noticia en el mismo establecimiento donde compraron el boleto. Se dirigieron enseguida y le pidieron a un empleado que verificara en el sistema.

Por instantes, el suspenso se apoderó de todos los presentes mientras el trabajador ingresaba los datos en la caja registradora para revisar la autenticidad del premio. Tras unos minutos, la respuesta del empleado confirmó lo impensable: habían ganado el pozo principal.

El pasado 30 de octubre, Eric Guetter, todavía con lágrimas en los ojos, visitó las oficinas de la lotería en Cedar Rapids para cobrar su premio y contar su inolvidable experiencia: “Al principio, fue pura incredulidad hasta que me aseguré de que mis ojos no me estaban engañando. Y entonces, sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros porque ahora podemos pagar nuestra casa. ¡Se siente genial!”.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, otro golpe de suerte tuvo lugar en Florida, cuando un gran afortunado se llevó el pozo más alto del juego Fantasy 5 con más de US$100 mil; se sabe que el ganador compró el ticket premiado en La Nueva Bella Market, de Miami, pero hasta ahora no ha sido reclamado en las oficinas de la lotería estatal.

