Qué armamento produce la empresa de Pensilvania que cerró un contrato millonario con la administración Trump

La administración Donald Trump anunció una nueva inversión en la industria de defensa estadounidense que incluye una adjudicación de 2300 millones de dólares para Day & Zimmermann, una compañía con presencia en Pensilvania que participará en la operación y modernización del Hawthorne Army Depot, una instalación para el almacenamiento y mantenimiento de armamento militar.

Qué armamento produce Day & Zimmermann para las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Según informó la Casa Blanca tras la Cumbre de Defensa e Innovación realizada en Carlisle, Pensilvania, el acuerdo será gestionado desde las operaciones de la compañía en Filadelfia y forma parte de un paquete de inversiones destinado a fortalecer la capacidad industrial militar del país.

At @SenMcCormickPA’s Pennsylvania Defense and Innovation Summit, defense contractors and other private investors, including JP Morgan, announced a $10 billion investment in our Commonwealth’s defense infrastructure, supporting 4,000+ jobs.



Pennsylvania is the right place to… pic.twitter.com/RnpeqSIIos — Congressman Dan Meuser (@RepMeuser) July 15, 2026

Fundada en 1901, Day & Zimmermann es una de las contratistas históricas del sector de defensa estadounidense. A través de su división especializada en municiones, participa en la fabricación, mantenimiento, modernización y gestión de distintos sistemas utilizados por el Ejército de Estados Unidos.

Entre los principales materiales y servicios vinculados con sus operaciones se encuentran:

Municiones de artillería .

. Proyectiles de gran calibre .

. Explosivos militares .

. Componentes para sistemas de defensa terrestre.

Almacenamiento y conservación de material bélico.

Desmilitarización y eliminación segura de municiones obsoletas.

Además de la producción de armamento, la firma administra instalaciones relacionadas con la conservación y gestión de inventarios estratégicos para el Departamento de Defensa.

Qué es el Hawthorne Army Depot y por qué es una instalación importante

El acuerdo anunciado por la administración Trump está relacionado con el Hawthorne Army Depot, ubicado en Nevada. De acuerdo con Breit Bart, se trata de uno de los mayores complejos de almacenamiento de municiones del mundo y cumple una función esencial dentro de la logística militar estadounidense.

La administración de Donald Trump anunció una nueva inversión en la industria de defensa estadounidense (AP Foto/Aaron Favila, archivo) Aaron Favila - AP

Entre sus principales tareas figuran el resguardo de grandes cantidades de armamento convencional, el mantenimiento de sistemas militares y la destrucción controlada de material fuera de servicio.

Según información del Ejército estadounidense, la instalación desempeña un papel central en la preparación operativa de distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El anuncio de Trump sobre las inversiones en defensa

Durante la cumbre realizada en Pensilvania, Donald Trump presentó una serie de inversiones vinculadas con la industria militar que, según indicó, suman cerca de US$10.000 millones.

“Los trabajadores de Pensilvania construirán barcos, submarinos, camiones, armas e industrias que garantizarán que Estados Unidos siga siendo la nación más fuerte y poderosa de la historia”, afirmó el mandatario durante el evento.

El paquete también contempla una inversión de US$2500 millones de General Dynamics junto con Rhoads Industries para apoyar la construcción de submarinos de la Marina en Filadelfia, además de nuevos pedidos de buques de entrenamiento conocidos como Buque Multimisión de Seguridad Nacional (NSMV, por sus siglas en inglés).

Durante la cumbre realizada en Pensilvania, Donald Trump presentó una serie de inversiones vinculadas con la industria militar (AP Foto/Andres Leighton, Archivo) Andres Leighton - FR171260 AP

Qué representa este acuerdo para la industria militar estadounidense

Según Breit Bart, la adjudicación destaca el papel de Day & Zimmermann dentro de la red de contratistas que trabajan con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, resaltaron que el nuevo proyecto amplía una gran presencia militar al colocar a la firma al frente de tareas operativas en una de las instalaciones más importantes para el almacenamiento de armamento del país.