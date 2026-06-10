El ICE, sin freno: el millonario paquete firmado en EE.UU. para financiar redadas migratorias

El presidente Donald Trump firmó este miércoles 10 de junio un paquete presupuestario destinado a reforzar las operaciones de control migratorio en Estados Unidos. La ley garantiza un fuerte apoyo financiero para agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué implica el nuevo paquete presupuestario para financiar operativos migratorios en EE.UU.

Tras el respaldo en el Senado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por un valor cercano a los US$70.000 millones para financiar operativos migratorios. La medida pasó al despacho del presidente Donald Trump y fue firmada este miércoles 10 de junio, según informó Associated Press.

El ICE será la agencia más beneficiada por el paquete presupuestario aprobado este martes Erin Hooley - AP

Para los republicanos, este resultado representa un triunfo alineado con las políticas de Trump. Por su parte, los demócratas exigían reformas en el funcionamiento de las agencias de control debido a incidentes en operativos donde se registraron víctimas mortales.

Los legisladores demócratas impulsaban el uso obligatorio de cámaras corporales en los agentes federales en cada intervención en la vía pública. No obstante, el texto definitivo de la ley dejó fuera estas restricciones operativas y tampoco incluyó fondos para proyectos de infraestructura de la Casa Blanca.

Para ICE y CBP: cómo se distribuirán los fondos aprobados en la ley migratoria

ICE recibirá la mayor proporción del presupuesto, con una partida de US$38.000 millones. Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recibirá una asignación de US$26.000 millones.

Además, las autoridades dispondrán de un remanente cercano a los US$5000 millones adicionales para la cobertura de costos imprevistos en los operativos.

La CBP recibirá 26.000 millones como parte del nuevo paquete presupuestario CBP

Este paquete multimillonario se suma a otros fondos aprobados previamente por el Congreso para reforzar la agenda migratoria del gobierno federal.

Las disputas políticas en medio de la aprobación del financiamiento para el ICE y la CBP

Según Fox News, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, destacó la relevancia del logro alcanzado en el plano legislativo. “Los demócratas no podrán retirar la financiación del ICE y de la CBP durante los próximos años”, advirtió.

Por su parte, el zar de la frontera, Tom Homan, participó el lunes en el programa Fox & Friends. Cuando se le preguntó sobre el proyecto de ley de inmigración, dijo que el dinero se utilizará para aumentar el límite de exención de horas extras, brindar apoyo operativo a los funcionarios y pagar a proveedores y contratistas. Asimismo, aseguró que se enviarían más agentes del ICE a Nueva York como respuesta a las políticas de la gobernadora Kathy Hochul.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Por el contrario, la bancada de la oposición cuestionó el uso de los fondos de los contribuyentes para este tipo de despliegues policiales. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó la falta de regulaciones y el volumen del gasto autorizado: “Consideramos que los dólares de los contribuyentes deberían utilizarse para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no para dar un nuevo cheque en blanco de 70.000 millones de dólares al ICE”, expresó.