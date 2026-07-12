Para menores de 18: cómo abrir una cuenta de inversión en EE.UU. y qué beneficios tiene

El 4 de julio se lanzaron las Trump Account, las cuentas de ahorro e inversión para menores de 18 años. Desde esa fecha, la aplicación oficial cuenta con todas sus funciones operativas para que las familias gestionen los fondos de sus hijos y realicen contribuciones.

Cómo abrir una Trump Account para menores de 18 años

Los niños elegibles para tener una Trump Account son aquellos que nacieron entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Estos reciben un aporte único de US$1000 por parte del Departamento de Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés).

“Las Trump Accounts me parecen increíbles porque mis padres no tuvieron esa opción cuando yo nací y el hecho de que mi niño Cairo pueda tener esa opción me parece muy buena idea”, dijo Sharon Cruz, residente del sur de Florida que tiene un bebé de meses, en diálogo con Univision.

Para abrir la cuenta, existen dos alternativas, según consignó un comunicado del USDT:

Portal oficial en línea: debe ingresarse al sitio web trumpaccounts.gov. Allí se activa la cuenta al proporcionar el nombre del niño y su número de seguro social .

debe ingresarse al sitio web trumpaccounts.gov. Allí se activa la cuenta al proporcionar el . A través del IRS: se solicita la apertura presentando el Formulario 4547 del IRS junto con su declaración de impuestos de 2025.

El IRS habilitó el Formulario 4547 para inscribir a menores en las nuevas Trump Accounts Gobierno de Estados Unidos

Una vez enviado el Formulario 4547 por cualquiera de las dos vías, el gobierno federal debe verificar la elegibilidad del menor. Luego, un “fideicomisario” (trustee) se contacta con la familia para brindarle los detalles necesarios para completar la configuración final de la cuenta.

Cuáles son los beneficios de las Trump Accounts

La inversión del USDT destinada a los niños se invierte en fondos de bajo costo que siguen el índice S&P 500. Esto permite a los menores tener propiedad en las 500 empresas más grandes y poderosas de Estados Unidos.

Las Trump Accounts funcionan como vehículos de inversión con beneficios fiscales

Con ese monto invertido, la administración Trump estima que los US$1000 se incrementen a “US$500 mill o más” para cuando el titular alcance la edad de jubilación. “Tu hijo tendrá una gran ventaja para alcanzar el sueño americano”, cita el sitio web sobre el Trump Account.

Otro de los beneficios que ofrecen las nuevas cuentas de inversión son los ahorros con ventajas impositivas para menores de 18 años. Al alcanzar la mayoría de edad, las cajas de ahorro se van a tratar de manera similar a una cuenta de jubilación individual (IRA) tradicional y el titular podrá usar el dinero para educación, comprar su primera vivienda o iniciar un negocio.

Educación financiera para familias y contribuciones del empleador

El USDT también aclaró que la aplicación ofrece nuevas funciones para los padres que facilitan la orientación personalizada para construir el futuro financiero de sus hijos.

Desde este punto, las familias pueden acceder a 15 módulos interactivos que abordan conceptos como el ahorro, la inversión, el crecimiento compuesto y la diversificación.