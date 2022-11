Pensó que su vida sería “genial” en Estados Unidos pero sorprendió a todos al revelar qué fue lo que la decepcionó

escuchar

Alejandra es una chilena que se mudó a Estados Unidos después de casarse con un ciudadano de allí. Ahora tiene una familia de cuatro integrantes, pero hay aspectos de esa nación que la decepcionaron por completo.

Creyó que al establecerse sus expectativas se cumplirían y que tendría una mejor calidad de vida que en Chile, pero la realidad fue otra. Lo que en un principio pensó que era “genial”, se convirtió en su mayor preocupación.

La mujer se refirió al costo de vida en el territorio estadounidense. Al parecer, creía que los dólares eran fáciles de conseguir, dado que antes veía a mucha gente disfrutar de su dinero o de compras, algo que en su ciudad natal no era tan común. Sin embargo, cuando le tocó vivirlo de primera mano, se encontró con la realidad, según dijo en un video que compartió en su cuenta de Tiktok, llamada justamente @chilena.en.usa.

“Tener deuda excesiva y dos o tres trabajos es supercomún, porque si no, no hay otra forma de poder vivir”, declaró la mujer y lamentó que esta situación se normalice. Alejandra le dio una nueva apreciación a su país de origen porque consideró que ahí era diferente: “Quizá teníamos menos (económicamente), pero teníamos más tiempo... Acá es lo contrario. Yo pienso que si no tienes tiempo para disfrutar el dinero entonces, ¿cuál es el punto?”, reflexionó.

Una chilena dijo qué la decepcionó de Estados Unidos

“No todo es color de rosa”

Alejandra hizo el video con el objetivo de compartirles a otros extranjeros que “no todo es color de rosa como la gente piensa” y hacerles ver que también hay aspectos negativos. Por lo que enfatizó que, desde su experiencia, es necesario tener varios trabajos para poder solventar los gastos básicos del hogar. “Es reventadísimo, en Chile nunca conocí a alguien con dos o más trabajos al mismo tiempo, acá es lo más común y que la mujer se quede en la casa es cada vez más raro y un lujo casi”, sentenció.

También mencionó que aun cuando la gente tiene un título profesional, es complicado obtener buenas ganancias económicas: “Hay gente que tiene dos títulos y trabaja en otra cosa completamente diferente porque no encuentran trabajo en lo que estudiaron y más encima con toda la deuda de la educación que es carísima. La salud y educación son un lucro enorme”, consideró.

Si bien en los videos que comparte en sus redes sociales sobre su vida en el país norteamericano se la observa feliz, también demostró que en cualquier nación la situación económica es difícil. Exhortó a otros latinoamericanos a no idealizar algo que después los pueda decepcionar, como le pasó a ella.

Vivir en EE.UU. es una realidad distinta para todos, según dijo la tiktoker

Los usuarios que reprodujeron su video no dudaron en expresar su propia perspectiva de la situación. La mayoría de los que opinaron tenían una experiencia previa de vivir en EE. UU. “La mayoría de las personas idealizan la vida ahí, y cuando se topan con la realidad se decepcionan”; “Cuando vi que mi vida se iba sin vivir, me fui”; “Cuando viaje a EE.UU. me di cuenta de que mis familiares vivían peor que yo en mi país”; “El sueño americano es una ilusión”, fueron algunos de los comentarios que cosechó el video.

