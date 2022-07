“Pequeña Buenos Aires”: la avenida de Miami con restaurantes y vida nocturna que más eligen los argentinos

Una de las ciudades favoritas a las que los argentinos deciden emigrar es Miami, donde ya son un una comunidad establecida. En esta zona llena de lujos, excentricidades y mezclas de culturas, hay un rincón que se posiciona como “la pequeña Buenos Aires”, ubicada sobre la avenida Collins y la calle 65, hasta la 80. Los edificios son diferentes entre sí, algunos más modestos que otros y gran parte de los comercios parecen acortar las distancias. Ahí se pueden encontrar lugares icónicos como Lola, Manolo, Buenos Aires Bakery, New Campo Argentino, entre otros. En este lugar, el acento se distingue entre todo el resto a tal grado que las raíces se vuelven innegables e inconfundibles.

Aunque muchos argentinos viven en otras ciudades, como Nueva York o Los Ángeles, en esta zona, apodada Pequeña Buenos Aires (Little Buenos Aires), muy cerca de la costa, la brisa de mar se pierde entre el olor a asado. Este barrio, ubicado al norte de Miami Beach, tiene a residentes que viajaron a Estados Unidos como consecuencia de la crisis económica que afectó al país a principios de los 2000 y muchos de ellos no retornaron. Otros llegaron en la época en la que no se necesitaba visa para llegar a esta nación y así, con el paso de los años, la Argentina estuvo más vigente que nunca en este lugar de Florida.

Los argentinos tienen sitios preferidos, donde el olor y sabor los transportan, como en Buenos Aires Bakery & Café y Manolo, ambos sobre la Avenida Collins. Ahí se pueden encontrar las famosas empanadas, sándwiches de miga y alfajores, delicias de la tierra natal que hacen falta en un punto tan lejano.

Uno de los barrios que también destaca es Key Biscayne, lleno de porteños con especialidades en la industria financiera y del entretenimiento.

La Avenida Collins en Miami

La avenida Collins recibió su nombre por John S. Collins, el arquitecto que construyó el primer puente que conectó a Miami Beach. Actualmente esta zona está llena de movimiento, tanto con restaurantes como con vida nocturna y bares más populares. Algunos, como los siguientes, le dan un aire argentino a la zona:

La pizzería Banchero

Hay algo que Buenos Aires y esta avenida comparten, la icónica pizzeria Banchero está en Miami y sirve sus empanadas, su especialidad de pizza de cebolla y mucho más. En la guía de Restaurant Gurú, la califican como “un pedacito de Buenos Aires en el corazón de Miami Beach. “Más porteño no se puede, hasta la avenida Collins se parece a la avenida Corrientes”, se lee en uno de los comentarios que sobresale en el sitio web.

La pizzería Banchero en Miami Instagram

Buenos Aires Bakery & Café

Ubicada también en la avenida Collins, es el punto favorito de muchos argentinos en Miami. “Es como estar en una panadería de Argentina, mismas facturas, mismos productos. Se puede encontrar yerba, mate y termos. Te preparan excelentes sándwiches de milanesa. Si se está cerca de la 71 y Collins hay que pasar”, la describen en los comentarios, mientras que otros invitan a visitarla: “Si sos argentino y queres comer las típicas facturas argentinas estando en Miami, no podés dejar de pasar por el lugar, una típica panadería argentina en pleno Miami Beach”. Se caracteriza también por su ambiente futbolístico, llena de cuadros de San Lorenzo de Almagro.

Buenos Aires Bakery & Café en la avenida Collins Buenos Aires Bakery & Café

Manolo en Miami

A unos metros de los anteriores, está el restaurante Manolo, popular por sus churros. “Venimos a este restaurante argentino por los postres. Muy ricos. Churros sencillos y rellenos y chocolate caliente francés y español. Todo recomendado”, dice una de las reseñas en Trip Advisor de un visitante de este año.

Algunas opciones en churros Manolo en Miami Instagram

Patagonia Nahuen

Se trata de una empresa familiar que trae recetas y sabores de Argentina, así como los secretos de generaciones anteriores. Cada vez hay más sucursales, que incluyen una en la avenida Collins.

Patagonia Nahuen

En realidad, Miami está repleta de espacios que emanan la cultura del país sudamericano, como Rincón Argentino, La Parrilla Liberty, Baires Grill, entre otros para sentirse como en casa.