Periodista iraní-estadounidense preso en Teherán pide ayuda a EE.UU., según CBS

Un periodista iraní-estadounidense condenado a 10 años y encarcelado en Teherán reclama que Washington interceda para conseguirle atención médica a él y otros detenidos, informó el viernes CBS News

Reza Valizadeh, que tiene ciudadanía iraní y estadounidense y trabajó para Radio Farda, una emisora en persa financiada por Estados Unidos, fue condenado en diciembre de 2024 tras haber sido acusado de colaborar con un gobierno hostil, según su abogado

El mensaje de voz del periodista publicado por CBS News llega en medio de una frágil tregua, mientras Teherán y Washington negocian para poner fin a la guerra iniciada por el presidente Donald Trump a fines de febrero

En la grabación de dos minutos, Valizadeh dice que él y otros tres estadounidenses recluidos en la prisión de Evin, en Teherán, están enfermos y se les niega tratamiento médico

"Mientras los cuatro sufrimos distintas enfermedades y estamos privados de servicios médicos reales, el gobierno estadounidense podría al menos haber exigido servicios médicos reales para nosotros a cambio de la liberación de marineros iraníes", dice

"Incluso si tratar nuestras enfermedades es una gran exigencia, al menos habría pedido a las autoridades iraníes que redujeran no toda la presión física y la tortura mental contra nosotros en cautiverio, pero al menos parte de ella"

AFP no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de la grabación. CBS News afirmó que la grabación era reciente y que se había hecho después de que las autoridades iraníes relajaran la semana pasada las restricciones de comunicación impuestas por la guerra

El abogado de Valizadeh, Ryan Fayhee, declaró a CBS News que Valizadeh sufría de tos persistente, dolor de espalda y problemas dentales

"Ha sobrevivido a un ataque aéreo contra la prisión, ha sobrevivido a la propia prisión", dijo Fayhee, en referencia a un ataque israelí que dañó partes de la instalación en junio del año pasado

Estados Unidos dijo en 2024 que tenía conocimiento de la detención de Valizadeh y pidió a Irán que lo liberara

Grupos de derechos humanos han denunciado las condiciones en las prisiones iraníes, donde los detenidos sufren hacinamiento y escasez de alimentos, agua, productos de higiene y atención médica