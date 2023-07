Pescó 28 criaturas marinas con cara de enojadas en Maine y quedó impactada

escuchar

Una bióloga contratada por el Northeast Fisheries Science Center logró capturar 28 criaturas marinas mientras navegaba por el Golfo de Maine, en Estados Unidos. La investigadora destacó que la hazaña fue especial, ya que existen pocos registros del hallazgo de más de una veintena de ejemplares de esta especie, caracterizada por tener una expresión enojada.

Emma Fowler declaró para el Miami Herald que durante sus cinco años de carrera como observadora de pesca en el área del Atlántico noreste, nunca había visto a más de dos peces de este tipo reunidos, por lo que el encuentro representó para ella un hito en su carrera.

“Me encantan porque parecen muy enfadadas. Me recuerdan a los viejos gruñones. Se retuercen con la boca abierta para parecer intimidantes. Este fue sin duda uno de los mejores momentos del viaje”, sumó.

La exploradora compartió cómo fue el hallazgo con esta criatura poco común Emma Fowler

La especie que tanto la sorprendió es el cryptacanthodes maculatus, también conocida como “wrymouths”, “pez fantasma”, “pez cabeza de patata” o “anguila del Congo”, cuyos ejemplares alcanzan hasta los 90 centímetros de longitud, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.

Fowler viajaba en una tripulación con biólogos de campo adscritos a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), quienes se mostraron encantados con la captura de los 28 peces.

Los ejemplares fueron atrapados en una sola línea de ganchos de pesca, lo que superó las probabilidades. Luego de tomar algunas fotografías y de su observación, el equipo regresó a la mayoría de los animales al Golfo de Maine. El resto se mantienen bajo el resguardo de los científicos para futuros eventos de conservación, precisó la bióloga.

La especie, conocida también como pez fantasma, comparte características con distintos tipos de anguilas Emma Fowler

Pese a lo sorprendente del hallazgo, esta hazaña no representa el récord por el mayor número de anguilas del congo capturadas. De acuerdo con el registro de Gulf of Maine Bottom Longline Surveys, el número más alto es de 36 a la vez, por lo que la experiencia de Fowler no representa un hito en los archivos marítimos de Maine.

Cryptacanthodes maculatus, la especie que impacta por su expresión

Una base de datos francesa, que contiene información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que estos peces poseen aproximadamente 70 espinas unidas con sus aletas, que son como dos extensiones superiores de color marrón, teñidas con pequeñas manchas oscuras.

El nombre de esta especie alargada se lo otorgan sus espinas, de acuerdo con su etimología en griego FishBase

La especie suele habitar en el norte del océano Atlántico y en el Pacífico Oriental, donde normalmente vive en profundidades de hasta 110 metros bajo el agua.

Las condiciones en las que se desarrolla, en las profundidades del mar, pudieron ser un obstáculo. Sin embargo, Fowler mencionó que la hazaña se logró gracias a que el anzuelo toco un fondo fangoso y liso que hizo caer a todos los ejemplares en una fila.

LA NACION