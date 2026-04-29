Pete Crow-Armstrong pega un jonrón e impulsa tres carreras en el triunfo de los Cachorros por 5-4 ante los Padres

SAN DIEGO (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó su tercer jonrón de la temporada e impulsó tres carreras para liderar a los Cachorros de Chicago a una victoria por 5-4 sobre los Padres de San Diego el miércoles.

Los Cachorros ganaron 12 de sus últimos 15 juegos.

El cuadrangular de Crow-Armstrong fue un batazo de dos carreras por la línea del jardín derecho en la cuarta entrada para darle a los Cachorros una ventaja de 3-0 en la pizarra.

El abridor de los Cachorros, Jameson Taillon (2-1), no permitió que ningún corredor se embasara durante los primeros cuatro innings y dos tercios de labor. Los Padres reaccionaron con un jonrón solitario al jardín izquierdo del dominicano Miguel Andújar, una base por bolas de Jake Cronenworth y un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo de Nick Castellanos para empatar el juego 3-3 en la quinta.

Taillon permitió tres carreras y tres hits, y ponchó a seis en siete innings.

El relevista de Chicago Hoby Milner consiguió su primer salvamento.

El abridor de los Padres, Matt Waldron, lanzó cinco entradas, en las que permitió tres carreras y seis hits. El relevista cubano Adrián Morejón (2-1) permitió una carrera en dos tercios de entrada.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, se perdió el juego para asistir a un funeral, cediendo el rol de mánager interino al coach de banca Randy Knorr. Se espera que Stammen regrese con los Padres para el juego contra los Arizona Diamondbacks el viernes.

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