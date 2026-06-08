Petróleo cierra con ligera alza por clima de incertidumbre en Medio Oriente

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes ante la persistente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, aunque el anuncio de la suspensión de hostilidades entre Irán e Israel frenó un aumento mayor

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto subió un 1,25% a 94,25 US$.

Su equivalente de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio ganó un 0,84% a 91,30 US$ el barril.

A comienzo de la sesión, el Brent se disparó un 5,36% por los ataques directos entre Irán e Israel durante el fin de semana, los primeros desde la tregua iniciada hace dos meses.

Los precios cedieron después de que los dos países anunciaran una pausa en las hostilidades.

"Las negociaciones finales sobre la 'paz' siguen su curso, salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino", dijo el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.

"El mercado sigue convencido de que realmente el presidente no quiere seguir la guerra", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

En la industria hay preocupación por la rápida erosión de las reservas estratégicas de crudo globales, mientras que el estrecho de Ormuz permanece casi totalmente bloqueado por Teherán.