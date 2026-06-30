Petróleo registra ligero descenso, pese a incertidumbre sobre conversaciones Irán-EE.UU.

Los precios del petróleo retrocedieron el martes, frente al moderado optimismo de los operadores sobre una resolución del conflicto en Oriente Medio, pese a las dudas en torno a las conversaciones entre Washington y Teherán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cedió un 0,31%, hasta 72,92 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en julio, perdió un 1,77%, situándose en 69,50 US$.

Catar, uno de los países mediadores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, afirmó el martes que no está prevista ninguna conversación directa entre las dos partes los próximos días en Doha.

Washington envió allí a sus emisarios para reuniones con los mediadores.

Teherán aseguró que mantendría "sin duda" el miércoles conversaciones en Catar sobre sus activos congelados.

A comienzos de semana, Donald Trump había dejado entrever que las conversaciones con Irán debían celebrarse el martes.

A pesar de las contradicciones recurrentes entre los dos beligerantes y de una reanudación temporal de las hostilidades durante el fin de semana, "los operadores parecen convencidos de que la guerra está llegando a su fin, dado que el Brent y el WTI se han estabilizado justo por encima de sus niveles de antes de la guerra", subraya David Morrison, del bróker Trade Nation.

Sin embargo, el flujo de buques en el estrecho de Ormuz, elemento clave de este conflicto, dista mucho de ser libre, ya que Teherán solo autoriza un corredor de navegación a lo largo de sus costas y desea mantener el control del paso, a lo que se opone Estados Unidos.