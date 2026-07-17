Petróleo sube por ataques a infraestructuras en Oriente Medio

Los precios del petróleo se dispararon el viernes ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio, donde nuevos bombardeos cruzados golpearon infraestructuras civiles.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, avanzó un 4,60% hasta 88,10 US$.

El de su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, subió un 4,48% hasta 82,49 US$.

"No hay ningún indicio sólido de que la corrección alcista de los precios haya concluido", subrayó David Morrison, de Trade Nation.

Estados Unidos bombardeó el jueves por sexto día consecutivo a Irán, que respondió con ataques a países del Golfo aliados de Washington.

El ejército estadounidense afirmó haber atacado "decenas de objetivos militares iraníes", mientras que Teherán informó de daños en la red eléctrica en el sur del país.

En Kuwait, una central eléctrica y una planta desalinizadora fueron alcanzadas por un ataque iraní.

Con la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 7 de julio, los precios del crudo han saltado cerca de un 16% en la semana.

El mercado petrolero está atento al estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y del gas licuado consumidos en el mundo.

Un "proyectil no identificado" impactó en un buque frente a las costas de Omán, informó el viernes la agencia británica UKMTO.

Un dron también atacó un navío frente al puerto de Basora, en el sur de Irak, cerca de una terminal petrolera, indicó a la AFP una fuente de seguridad.

Estos incidentes habrían podido impulsar el precio del crudo a más de 100 US$ el barril, opinó John Evans, analista de PVM Energy.

Pero no lo hicieron por dos factores, según el experto: la capacidad de adaptación del suministro mundial de petróleo, y la posibilidad de que el conflicto termine desactivándose.

Además del importante recurso de las reservas estratégicas de crudo, las consecuencias del conflicto se han visto atenuadas por el desvío de parte de las exportaciones saudíes a través del estrecho de Bab el Mandeb, que bordea Yemen, destacó Norman Lebke, de Commerzbank.

El repunte de las tensiones entre los rebeldes hutíes, que controlan parte de Yemen, y Arabia Saudita podría sin embargo complicar esta alternativa.